Dolar
41.95
Euro
48.84
Altın
4,114.54
ETH/USDT
3,969.60
BTC/USDT
111,308.00
BIST 100
10,995.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde bir araca düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde seyir halindeki bir araca insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ethem Emre Özcan  | 24.10.2025 - Güncelleme : 24.10.2025
İsrail'in Lübnan'ın güneyinde bir araca düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Mohammad Abushama/AA

Beyrut

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, ülkenin güneyindeki Nebatiye kentinde Tul beldesi yolunda seyir halindeki bir araç, İsrail ordusuna ait İHA tarafından güdümlü füzeyle hedef alındı.

Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Olayın ardından araçta da yangın çıktı.

 

 

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB, Libyalı askerlerin Türkiye'de aldığı komando eğitiminden görüntü paylaştı
İletişim Başkanı Duran'dan Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin paylaşım
İstanbul'da vapur ve teleferik seferlerine hava muhalefeti engeli
RTÜK başkanlığına Mehmet Daniş seçildi
Dışişleri Bakanı Fidan, bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti

Benzer haberler

Gazze'deki Sivil Savunma: İnsani felaket devam ediyor uluslararası müdahale istiyoruz

Gazze'deki Sivil Savunma: İnsani felaket devam ediyor uluslararası müdahale istiyoruz

BM Konut Hakkı Özel Raportörü Rajagopal, Gazze'de sivil altyapının tamamen tahrip edildiğini söyledi

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 3 aracı yaktı

İsrail'in yerinden ettiği Lübnanlılar 2 yıl sonra döndükleri zeytinliklerini yok edilmiş halde buldu

İsrail'in yerinden ettiği Lübnanlılar 2 yıl sonra döndükleri zeytinliklerini yok edilmiş halde buldu
Tarihçi Shlaim "Netanyahu hükümetinin siyonizmin tüm olumsuz yönlerini barındırdığını" söyledi

Tarihçi Shlaim "Netanyahu hükümetinin siyonizmin tüm olumsuz yönlerini barındırdığını" söyledi
Aşırı sağcı İsrailliler, Gazze'ye giden yardım tırlarının önünü kesti

Aşırı sağcı İsrailliler, Gazze'ye giden yardım tırlarının önünü kesti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet