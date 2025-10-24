Dolar
41.95
Euro
48.84
Altın
4,114.54
ETH/USDT
3,969.60
BTC/USDT
111,308.00
BIST 100
10,995.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 3 aracı yaktı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 3 aracı ateşe verdi.

Qais Omar Darwesh Omar, Hamdi Yıldız  | 24.10.2025 - Güncelleme : 24.10.2025
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 3 aracı yaktı Fotoğraf: Hisham K. K. Abu Shaqra/AA

Ramallah

AA muhabirine konuşan bölge sakinlerinden Muhammed Samir, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerden bir grubun sabah saatlerinde Ramallah'ın doğusunda bulunan Debvan beldesine baskın düzenlediğini söyledi.

Fanatik grubun beldede Filistinlilere ait 3 aracı ateşe verdiğini ve bunlardan ikisinin tamamen yandığını aktaran Samir, orada bulunan Filistinlilerin olaya müdahale etmesiyle saldırganların bölgeden kaçtığını anlattı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin verilerine göre, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinliler aleyhinde 38 bin 359 saldırı gerçekleştirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB, Libyalı askerlerin Türkiye'de aldığı komando eğitiminden görüntü paylaştı
İletişim Başkanı Duran'dan Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin paylaşım
İstanbul'da vapur ve teleferik seferlerine hava muhalefeti engeli
RTÜK başkanlığına Mehmet Daniş seçildi
Dışişleri Bakanı Fidan, bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti

Benzer haberler

Gazze'deki Sivil Savunma: İnsani felaket devam ediyor uluslararası müdahale istiyoruz

Gazze'deki Sivil Savunma: İnsani felaket devam ediyor uluslararası müdahale istiyoruz

BM Konut Hakkı Özel Raportörü Rajagopal, Gazze'de sivil altyapının tamamen tahrip edildiğini söyledi

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 3 aracı yaktı

İsrail'in yerinden ettiği Lübnanlılar 2 yıl sonra döndükleri zeytinliklerini yok edilmiş halde buldu

İsrail'in yerinden ettiği Lübnanlılar 2 yıl sonra döndükleri zeytinliklerini yok edilmiş halde buldu
Tarihçi Shlaim "Netanyahu hükümetinin siyonizmin tüm olumsuz yönlerini barındırdığını" söyledi

Tarihçi Shlaim "Netanyahu hükümetinin siyonizmin tüm olumsuz yönlerini barındırdığını" söyledi
Aşırı sağcı İsrailliler, Gazze'ye giden yardım tırlarının önünü kesti

Aşırı sağcı İsrailliler, Gazze'ye giden yardım tırlarının önünü kesti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet