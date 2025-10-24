Dolar
41.95
Euro
48.84
Altın
4,114.54
ETH/USDT
3,969.60
BTC/USDT
111,308.00
BIST 100
10,995.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Gazze'deki Sivil Savunma: İnsani felaket devam ediyor uluslararası müdahale istiyoruz

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü, ateşkese rağmen bölgede hala "insani felaket" yaşandığını belirterek, İsrail'in yürüttüğü soykırımın yansımalarının giderilmesi için uluslararası müdahale talebinde bulundu.

Mohamed Majed, Hamdi Yıldız  | 24.10.2025 - Güncelleme : 24.10.2025
Gazze'deki Sivil Savunma: İnsani felaket devam ediyor uluslararası müdahale istiyoruz Fotoğraf: Moiz Salhi/AA

Gazze

Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim'den bu yana imzalanan ateşkese rağmen Gazze'de "insani felaketin" sürdüğü kaydedildi.

"Gerçek anlamda herhangi bir değişimin yaşanmadığı" ifade edilen açıklamada, bölgeye giren insani yardımların Gazze halkının ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğu vurgulandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, "Evler yıkılmış durumda, cesetler enkaz altında ve yollar enkazdan dolayı kapalı. Gazze Şeridi genelindeki büyük yıkımın ortasında sivil savunma ekipleri neredeyse tam bir yokluk içinde çalışmaya gayret ediyor. Enkazı kaldırmak ve yeniden inşa etmek, kurbanların cesetlerini çıkarmak ve Gazze'nin acısını hafifletmek için gerekli ekipmanların gelmesi için acilen harekete geçilmesi gerekiyor." denildi.

Ekiplerinin oldukça kısıtlı imkanlar içinde çalıştığı ve "herhangi bir ertelemeyi kaldıramayacak kadar" uluslararası müdahalenin acil olması gerektiği vurgulanan açıklamada, Gazze Şeridi'ne herhangi bir kısıtlama olmaksızın iş makinelerinin mutlaka ulaşması gerektiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB, Libyalı askerlerin Türkiye'de aldığı komando eğitiminden görüntü paylaştı
İletişim Başkanı Duran'dan Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin paylaşım
İstanbul'da vapur ve teleferik seferlerine hava muhalefeti engeli
RTÜK başkanlığına Mehmet Daniş seçildi
Dışişleri Bakanı Fidan, bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti

Benzer haberler

Gazze'deki Sivil Savunma: İnsani felaket devam ediyor uluslararası müdahale istiyoruz

Gazze'deki Sivil Savunma: İnsani felaket devam ediyor uluslararası müdahale istiyoruz

BM Konut Hakkı Özel Raportörü Rajagopal, Gazze'de sivil altyapının tamamen tahrip edildiğini söyledi

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 3 aracı yaktı

İsrail'in yerinden ettiği Lübnanlılar 2 yıl sonra döndükleri zeytinliklerini yok edilmiş halde buldu

İsrail'in yerinden ettiği Lübnanlılar 2 yıl sonra döndükleri zeytinliklerini yok edilmiş halde buldu
Tarihçi Shlaim "Netanyahu hükümetinin siyonizmin tüm olumsuz yönlerini barındırdığını" söyledi

Tarihçi Shlaim "Netanyahu hükümetinin siyonizmin tüm olumsuz yönlerini barındırdığını" söyledi
Filistinliler, İsrail silahlarının gölgesinde zeytin hasadı yapmaya çalışıyor

Filistinliler, İsrail silahlarının gölgesinde zeytin hasadı yapmaya çalışıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet