İsrail'in Lid kentinde Yahudiler, Filistinlilerin evlerine taşla saldırdı
İsrail'in Lid kentinde Yahudilerin, Filistinlilerle çatıştığı ve evlerine taş atarak saldırıda bulunduğu bildirildi.
Kudüs
AA muhabirine konuşan bölgedeki görgü tanıkları, Lid kentinde onlarca İsraillinin Filistinlilerin evlerine taşlarla saldırdığını söyledi.
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Görgü tanıkları ayrıca saldırgan Yahudilerden bir kısmının da yakıcı madde depoladığını ve Filistinlilerle çatıştığını aktardı.
Lid'de bir Yahudi yerleşimci tarafından şehit edilen İsrail vatandaşı Filistinli Musa Hassune için dün cenaze töreni düzenlenmişti.
Cenazenin geçişi sırasında çevrede bulunan bazı Yahudilerin İsrail bayrağı sallaması üzerine Filistinliler ile İsrailliler arasında gerginlik yaşandı. İsrail güçleri ise Filistinlilere müdahale ederek bazı kişileri göz altına almıştı. Filistinliler ise polise taş ve şişe atarak karşılık vermişti.
İbrani 12 televizyon kanalı, kentte Filistinliler ile İsrailliler arasında çatışmalar çıkmasının ardından sokağa çıkma yasağı kararı alındığını duyurmuştu
Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, İsrail polisi dün gece saatlerinde, Yafa, Hayfa, Akka, Lid (Lod) ve Remle kentleri başta olmak üzere Arap kent ve beldelerinde düzenlediği operasyonlarda, 374 Filistinliyi gözaltına almıştı.
Aşırı sağcı Yahudiler, "Araplara ölüm" sloganı atarak yürüdü
Aşırı sağcı bir grup Yahudi, Batı Kudüs'teki bir halk pazarında "Araplara ölüm" sloganı atarak yürüyüş yaptı.
Sosyal medyada yayımlanan görüntüde, bir grup aşırı sağcı Yahudi'nin Batı Kudüs'teki Mahane Yehuda Pazarında sloganlar atarak yürüdüğü görülüyor.
"Araplara ölüm" sloganı atan aşırı sağcıların içindeki bazı kişilerin yüzlerini kar maskeleriyle gizlemesi dikkati çekiyor.
Irkçı sloganlar atan gruba onlarla birlikte yürüyen İsrail polisinin herhangi bir müdahalede bulunmaması göze çarpıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.