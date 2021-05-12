Euro
10.18
Dolar
8.43
BIST 100
1,441.33
Altın
1,814.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in hukuka ve insana dair her türlü değere aykırı bu eylemleri derhal durdurulmalıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail'in insanlığın ortak kurumlarının kararlarına temel insan haklarına uluslararası hukuka ve insana dair her türlü değere aykırı bu eylemleri, derhal durdurulmalıdır" dedi.

Zafer Fatih Beyaz   | 12.05.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in hukuka ve insana dair her türlü değere aykırı bu eylemleri derhal durdurulmalıdır

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin açıklamada bulundu.

Erdoğan, "İsrail'in insanlığın ortak kurumlarının kararlarına temel insan haklarına uluslararası hukuka ve insana dair her türlü değere aykırı bu eylemleri, derhal durdurulmalıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarının devamında şunları kaydetti:

"BM Güvenlik Konseyi, derhal ve etkin tedbirlerle bu zulme dur demezse 'Dünya 5'ten büyüktür' diye ifade ettiğimiz çarpıklığı kayıtsız şartsız kabul ediyor demektir."

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 13 bin 29 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Sağlık Bakanı Koca: Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz
Dünya genelinde 1 milyar 342 milyondan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in hukuka ve insana dair her türlü değere aykırı bu eylemleri derhal durdurulmalıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in hukuka ve insana dair her türlü değere aykırı bu eylemleri derhal durdurulmalıdır

AA Genel Müdürü Karagöz'den uluslararası basına İsrail'in AA çalışanlarını da hedef alması nedeniyle dayanışma çağrısı

İsrail’in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 9 Filistinli daha şehit oldu

Beyaz Saray'dan Doğu Kudüs açıklaması: Bölgedeki hedefimiz gerginliğin azaltılması

Beyaz Saray'dan Doğu Kudüs açıklaması: Bölgedeki hedefimiz gerginliğin azaltılması
Netanyahu İsrail'e destekleri dolayısıyla ABD'ye teşekkür etti

Netanyahu İsrail'e destekleri dolayısıyla ABD'ye teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam düşmanlığı virüsü özellikle Avrupa ülkelerinde hızla yayılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam düşmanlığı virüsü özellikle Avrupa ülkelerinde hızla yayılıyor