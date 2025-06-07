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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'ye Kurban Bayramı'nın ikinci gününde düzenlediği saldırılarda 17 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne Kurban Bayramı’nın ikinci günü sabah saatlerinde düzenlediği saldırılarda en az 17 Filistinli yaşamını yitirdi.

Mehmet Nuri Uçar  | 07.06.2025 - Güncelleme : 07.06.2025
İsrail'in Gazze'ye Kurban Bayramı'nın ikinci gününde düzenlediği saldırılarda 17 Filistinli hayatını kaybetti

İstanbul

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırları hedef alan saldırısında 12 kişi hayatını kaybetti, 40’tan fazla kişi yaralandı.

Hayatını kaybedenler arasında bir anne, bir baba ve iki çocuklarının da bulunduğu 4 kişilik bir ailenin olduğu aktarıldı.

Refah kentinin batısında, insani yardım almak için bekleyen sivillere ateş açan İsrail askerleri ise en az 5 Filistinliyi öldürdü, çok sayıda kişiyi de yaraladı.

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Gıda yardımı almak isterken İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 27 Mayıs'tan bu yana 115’e yükselirken yaralı sayısı ise 580’i geçti. Ayrıca bu saldırılar sonucu 9 kişinin hala kayıp olduğu ifade ediliyor.


İsrail askerlerinin, Refah’ta yardım bekleyen sivilleri hedef alması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, bir grup Filistinli temel gıda maddelerine ulaşmak için yardım merkezine yöneldiği sırada İsrail askerleri kalabalığa ateş açtı.

Saldırıda şu ana kadar en az 6 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'de son haftalarda benzer saldırıların sayısı giderek artarken, 27 Mayıs’tan bu yana insani yardım almaya çalışan sivillere yönelik İsrail saldırıları sonucu ölen Filistinlilerin sayısı 115’e yükseldi, 580’den fazla kişi yaralandı.

Bu saldırıların ardından 9 kişinin de hala kayıp olduğu ifade ediliyor.

Filistinli yetkililer ve bölge halkı, İsrail’in insani yardım iddiasıyla oluşturduğu alanlarda sivilleri hedef alarak bu süreci bir tuzağa dönüştürdüğüne dikkati çekiyor.

Saldırılar, ABD’nin desteğiyle sürdürülen İsrail politikasının sivilleri doğrudan hedef aldığı yönündeki eleştirileri de güçlendiriyor.

Kurban Bayramı’nın ilk gününde Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlenen saldırılarda en az 33 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da 100 zeytin ağacını kesti

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, El-Muğayyir ve Ebu Felah köyleri arasında bir bölgeye gece saatlerinde baskın düzenleyen İsrailliler, Filistinlilere ait yaklaşık 100 zeytin ağacını kesti, tarım arazilerine de zarar verdi.

Geçen ay boyunca, İsrailliler tarafından işgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli kentlerinde Filistinlilere ait mülk ve arazilere yönelik 356 saldırı ve yağma eylemi kaydedildi.

Bu saldırılar sonucu çoğu zeytin olmak üzere toplam 1068 ağaç söküldü. En fazla zararın El Halil, Ramallah, Selfit, Tulkerim ve Nablus’ta yaşandığı bildirildi.

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