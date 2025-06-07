Dolar
39.22
Euro
44.69
Altın
3,312.06
ETH/USDT
2,513.10
BTC/USDT
105,469.00
BIST 100
9,486.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsveç'te binlerce kişi Filistin'e destek gösterisi düzenledi

İsveç'in başkenti Stockholm'de binlerce kişi, İsrail'in Kurban Bayramı'nda da Gazze'ye devam eden saldırılarını protesto etti.

Atila Altuntaş  | 07.06.2025 - Güncelleme : 07.06.2025
İsveç'te binlerce kişi Filistin'e destek gösterisi düzenledi Fotoğraf: Atila Altuntaş/AA

Stockholm

Stockholm'ün Odenplan bölgesinde bir araya gelen yaklaşık 20 bin eylemci İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da Kurban Bayramı'nda saldırılarının önüne geçilmesini istedi.

Ellerinde Filistin bayrakları bulunan göstericiler, "Filistin'de katliam var", "Özgürlük yakındır", "Gazze'de soykırım var", "Gazze için acil süresiz ateşkes" yazılı pankartlarla yürümeye başladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Filistin halkı yalnız değildir" ve "Filistin için ses ver" sloganları atan göstericiler, İsveç Parlamentosu önüne kadar yürüdü.

Gösteriye destek veren doktor ve hemşireler de Filistin'de öldürülen çocukların unutulmaması için ellerinde kanlı oyuncak bebekler taşıdı.

Bir kişi, İsrail bayrağı ile eylemcileri provoke etti

İsrail bayrağı ile gelen bir kişi de eylemcileri provoke etti.

Eylemcilerden birinin provokatöre tepki göstermesi üzerine polis, eylemciyi kısa süreliğine gözaltına aldı.

"Filistinlilere etnik temizlik yapılıyor" vurgusu

Gösteriye katılan İsveçli aktivist Stefan Olhede, AA muhabirine, İsrail'in Filistin halkına yönelik yaptığı soykırımın durdurulmasını istedi.

İsrail'in Filistin'de etnik temizlik yaptığını belirten Olhede, "İsrail'in soykırımında sadece kadınlar ve çocuklar yok, erkekler de bu soykırıma maruz kalıyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Filistin halkını aç bırakmaya çalışmasının ahlaki açıdan kabul edilemez olduğunu aktaran Olhede, sözlerine şöyle devam etti:

"İsrail'in Filistin halkına giden yardımları engellemesi korkunç bir şey ve uluslararası hukuka aykırı olduğu gibi Cenevre Anlaşması'na göre yasaklanmış bir durum. Filistin halkının, ekmek, su ve ilaca erişememesi korkunç bir şey. Bunun devam etmesi korkunç. Umarız ABD'den İsrail'e gıda ambargosunun kaldırılması için bir baskı gelir. Ancak ABD'nin güvenilir bir arabulucu olduğu bize pek inandırıcı bir his vermiyor. ABD çok uzun zamandır siyonist yanlısı bir politika izliyor. Ama umarız ki, bütün dünyada aktivistlerin sokaklarda yaptığı vicdanlı gösteriler, ABD, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerde siyasetin dikkatini çeker ve Filistin konusunda adaletli davranırlar."

Hamas'ın Filistin için İsrail'e karşı zor şartlarda direndiğini kaydeden Olhede, "Bu eşit güçlerin sahip olduğu bir savaş değil. Hamas, şu anda Filistinliler adına savaşıyorsa, İsrail ordusuna ve İsrail'in arkasında duran ABD emperyalizmine karşı direniyor. Bu eşit şartlarda gerçekleşen adil bir savaş değil." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AFAD: Trabzon'daki sel ve taşkın sonrası 120 kişinin acil ihtiyaçları için destek sağlandı
Tarihi Yarımada'da bayram yoğunluğu
İstanbul'da bayramın ikinci gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Türk edebiyatının "Mona Roza"sı vefat etti
İstanbullular bayramın ikinci gününde sahil ve parklarda vakit geçirdi

Benzer haberler

İsveç'te binlerce kişi Filistin'e destek gösterisi düzenledi

İsveç'te binlerce kişi Filistin'e destek gösterisi düzenledi

Fransa'da, Gazze'ye yardım girişini engelleyen Fransızlara yönelik "soykırıma ortaklık" soruşturması

Sadakataşı Derneği, Gazze Şeridi’ne ulaştırmak için Mısır’da binlerce kurban kesti

Gazzeli anne Refah'taki sözde yardım merkezinden un almaya gitti, bedelini hayatıyla ödedi

Gazzeli anne Refah'taki sözde yardım merkezinden un almaya gitti, bedelini hayatıyla ödedi
İsrail'in bayramın ikinci gününde Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 65 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in bayramın ikinci gününde Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 65 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail ordusu, gelecek ay 50 binden fazla Haredi için askere alım emri yayınlayacak

İsrail ordusu, gelecek ay 50 binden fazla Haredi için askere alım emri yayınlayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet