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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail, Gazze'den alıkoyduğu 14 esiri aylar sonra serbest bıraktı

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu 14 Filistinli esiri aylarca tuttuktan sonra serbest bıraktı.

Ramzi Mahmud, Hamdi Yıldız  | 02.07.2025 - Güncelleme : 02.07.2025
İsrail, Gazze'den alıkoyduğu 14 esiri aylar sonra serbest bıraktı

Gazze

Hastane kaynaklarının AA muhabirine yaptığı açıklamaya göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nden esir alınan 14 kişiyi kentin orta kesiminde bulunan Deyr el-Belah kentinin güneydoğusundaki Kisufim Sınır Kapısı'ndan serbest bıraktı.

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Esirlerin, Uluslararası Kızılhaç Komitesi’ne ait araçlarla Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi’ne sevk edildikleri ve orada tıbbi muayeneden geçirildiği belirtildi.

Bugün serbest bırakılan ve aylar boyunca İsrail hapishanelerinde tutulmuş esirlerin, bu süre zarfında sistematik işkence, aç bırakma ve kasıtlı tıbbi ihmal gibi uygulamalara maruz kaldıkları belirtildi.

02.07.2025


Daha önce serbest bırakılan esirler üzerinde yapılan muayenelerde, esirler üzerinde işkence izlerine, açlık ve tıbbi ihmalden kaynaklanan sağlık sorunlarına rastlanmıştı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, genellikle İsrail tarafından serbest bırakılan esirleri hastaneye naklederek gerekli sağlık kontrollerini sağlıyor, ayrıca temel giysi ve hijyen malzemeleri temin ediyor.

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