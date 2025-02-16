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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in istasyonlarını tahrip ettiği Gazze'deki hastanelerde oksijen sıkıntısı yaşanıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 15 ayı aşkın süren saldırılarında oksijen üreten 10 merkezi istasyonu hedef alması sonucu bölgedeki hastanelerde ciddi oksijen sıkıntısı yaşandığı bildirildi.

Yakoota Al Ahmad, Zeynep Tüfekci Gülay  | 16.02.2025 - Güncelleme : 16.02.2025
İsrail'in istasyonlarını tahrip ettiği Gazze'deki hastanelerde oksijen sıkıntısı yaşanıyor

İstanbul

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şifa Tıp Kompleksinin yanı sıra Er-Rantisi, Ed-Durra, Nasır ve Endonezya hastaneleri ile Şeyh Rıdvan Kliniğindeki merkezi oksijen istasyonlarını hedef aldığı hatırlatıldı.

Bu hastanelerin ve merkezi istasyonların yakılıp yıkıldığı ve Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin çok ciddi oksijen sıkıntısı içinde olduğu aktarılan açıklamada, "Yıkılan istasyon sayısı 10. Bunlar yoğun bakım, aciller ve yeni doğan gibi hayati önem taşıyan bölümlerin oksijen ihtiyacını karşılıyordu." ifadesine yer verildi.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere oksijen istasyonlarının girişini engellemesiyle, söz konusu krizin hastaların hayatını tehdit edecek bir seviyeye ulaşabileceği uyarısında bulunulan açıklamada, gerekli oksijen istasyonlarının temin edilmesi ve bölgeye girişinin sağlanması konusunda uluslararası kurumlara ve taraflara çağrı yapıldı.

Resmi istatistikler

Gazze Şeridi’ndeki Filistin Hükümeti Medya Ofisi’nin son istatistiklerine göre, İsrail 7 Ekim 2023'te başladığı saldırılarda, devlet ve özel hastaneler dahil, bölgede bulunan 38 hastaneden 34'ünü yıktı. İlaç ve tıbbi ekipman konusunda ciddi bir kıtlık yaşanmasına rağmen, sınırlı kapasiteyle faaliyet gösteren sadece 4 hastane kaldı.

İsrail saldırılarında 80 sağlık merkezi tamamen hizmet dışı kalırken, 162 sağlık kurumu da tahrip edildi. Ambulansların da doğrudan hedef alındığı saldırılarda, 136 araç imha edildi. Bu da sağlık ekiplerinin acil durumlara müdahale kabiliyetini büyük ölçüde felç etti.

Saldırılar döneminde Gazze'deki sağlık personeli de doğrudan hedef alındı. Medya ofisinin raporunda, "İsrail hapishanelerinde idam edilen üç kişi dahil, 331 sağlık sektörü çalışanı şehit edildi.” ifadelerine yer verildi.

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