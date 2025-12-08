Dolar
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çekmeköy'deki narkotik operasyonunda şehit olan Özel Harekat Polisi Emre Albayrak için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde düzenlenen cenaze törenine katılıyor. Galatasaray Futbol Takımı kafilesi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile oynayacakları maç için İstanbul Havalimanı’ndan Fransa’ya hareket ediyor.
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Waltz, Gazze'deki ateşkesi görüşmek için İsrail'de

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mike Waltz, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkesi görüşmek için İsrail'i ziyaret ediyor.

Mustafa Deveci  | 08.12.2025 - Güncelleme : 08.12.2025
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Waltz, Gazze'deki ateşkesi görüşmek için İsrail'de

Ankara

Waltz, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Ürdün'deki temaslarının ardından kara yoluyla işgal altındaki Batı Şeria'dan İsrail'e geçiş yaptığını belirtti.

Ürdün'deki Kral Hüseyin Köprüsü'nde yer alan sınır kapısının fotoğrafını da paylaşan Waltz, "ABD'nin bölgede İsrail'in güvenliği ve istikrarına olan bağlılığı sarsılmaz konumunu korumaktadır." ifadesini kullandı.

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon'un ofisinden yapılan yazılı açıklamada ise Waltz'ın ziyaretinde bazı diplomatik görüşmeler yapacağı ve "Tel Aviv'in karşı karşıya olduğu güvenlik sorunlarının" da ele alınacağı kaydedildi.

Gazze'de 10 Ekim'de varılan ateşkesin gündemde olacağı ziyarette Waltz'ın İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşmesi bekleniyor.

