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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının soruşturulması için Uluslararası Ceza Mahkemesine çağrı

Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) önünde toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'deki saldırıları nedeniyle savaş suçu işlediğine ilişkin soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Abdullah Aşıran  | 18.10.2023 - Güncelleme : 18.10.2023
İsrail'in Gazze'ye saldırılarının soruşturulması için Uluslararası Ceza Mahkemesine çağrı Fotoğraf: Abdullah Aşıran/AA

Lahey

UCM binası önünde bir araya gelen grup, İsrail'in El-Ehli Baptist Hastanesi başta olmak üzere Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıları protesto etti. Gruptakiler, Hollanda hükümetinin geçici Başbakanı Mark Rutte'ye de İsrail'e destek verdiği için tepki gösterdi.

Rutte'nin, İsrail'in başlattığı savaşı desteklemek yerine çözüm bulması gerektiğini belirten eylemciler, çözüm için uğraşmadığı sürece mültecilerin Hollanda'ya akın etmeye devam edeceği ve bu tür gösterilerin çoğalacağı mesajını verdi.

Çok sayıda polisin de önlem aldığı eylemde gruptakiler, İsrail'in Gazze'deki saldırıları nedeniyle savaş suçu işlediğini belirterek, Uluslararası Ceza Mahkemesine soruşturma başlatması çağrısında bulundu.

Katılımcılar, "Filistin için Adalet, UCM nerede?" ve "UCM, senin için öldürmek ne zaman yeterli olacak?", "Gazze'deki çocuklar için adalet", "Bu bir savaş değil soykırım" yazılı dövizler taşıdı.

Filistin, Türkiye ve diğer ülkelerin bayraklarını taşıyan göstericiler, çeşitli sloganlar attı.

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