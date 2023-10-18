Dolar
28.00
Euro
29.54
Altın
1,954.63
ETH/USDT
1,571.20
BTC/USDT
28,352.00
BIST 100
7,842.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail’in Gazze’deki hastaneye düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenler için Londra’da anma töreni düzenleniyor
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM: Gazze'deki hastane saldırısıyla ilgili soruşturma gerçekleştirilmesi önemli

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail’in Gazze’deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıyla ilgili soruşturma gerçekleştirilmesi gerektiğini bildirdi.

Şerife Çetin  | 18.10.2023 - Güncelleme : 18.10.2023
BM: Gazze'deki hastane saldırısıyla ilgili soruşturma gerçekleştirilmesi önemli

New York

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında, AA muhabirinin, "(BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin) Griffiths, bugün düzenlenen BM Güvenlik Konseyi toplantısında Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine saldırının İsrailli yetkililerin hastaneyi boşaltma emrinden bir gün sonra gerçekleştiğine dikkati çekti. İsrail saldırıyı gerçekleştirmediğini iddia ediyor. BM, bu yüzlerce can kaybına yol açan korkunç saldırıya ilişkin yürütülecek soruşturmalara dahil olacak mı? Bu saldırının ardından Gazze'de can kayıplarının sayısı nedir?" sorularını yanıtladı.

BM'nin soruşturmaya dahil olup olmayacağına cevap vermek için henüz "erken" olduğunu dile getiren Haq, BM'nin soruşturma bağlamında atılacak adımları görmesi gerektiğini söyledi.

Haq, "Saldırıya ilişkin soruşturma gerçekleştirilmesi önemli." değerlendirmesinde bulundu.

2014 yılında BM Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) bir okuluna düzenlenen saldırıyı BM'nin kimseden "rıza almadan" soruşturduğunun hatırlatılması ve yine böyle bir soruşturma niyeti olup olmadığının sorulması üzerine ise Haq, "Aceleci davranmak istemiyoruz. Açık olan şu ki bir soruşturma gerçekleştirilmesi gerekiyor. Düzenlemelere bakarak hareket edeceğiz." diye konuştu.

Haq, son verilere göre 7 Ekim'den bu yana 1300 İsrailli ve 3 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini aktardı.





Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "BM Barış Gücü, Lübnan'ı terk ediyor" iddiasını yalanladı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit Alican Güneş için başsağlığı mesajı
Sağlık Bakanı Koca, Mısırlı mevkidaşı Ghaffar ile Gazze'ye yardımları görüştü
İstanbul'da yağışın da etkisiyle trafikte yoğunluk yaşanıyor
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Nuri Pakdil için anma mesajı

Benzer haberler

İİT, Filistin halkına insani yardımların sağlanması için gerekli çabayı gösterme çağrısı yaptı

İİT, Filistin halkına insani yardımların sağlanması için gerekli çabayı gösterme çağrısı yaptı

BM: Gazze'deki hastane saldırısıyla ilgili soruşturma gerçekleştirilmesi önemli

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının soruşturulması için Uluslararası Ceza Mahkemesine çağrı

Suudi Arabistan'dan Lübnan'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etme çağrısı

Suudi Arabistan'dan Lübnan'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etme çağrısı
İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki bir camiye saldırısında ölen ve yaralılar olduğu belirtildi

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki bir camiye saldırısında ölen ve yaralılar olduğu belirtildi
İsrail ordusunun hastane saldırısıyla ilgili "kanıt" olarak savunduğu iddialar çelişti

İsrail ordusunun hastane saldırısıyla ilgili "kanıt" olarak savunduğu iddialar çelişti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet