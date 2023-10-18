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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "BM Barış Gücü, Lübnan'ı terk ediyor" iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, "Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü, Lübnan'ı terk ediyor" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Zafer Fatih Beyaz  | 18.10.2023 - Güncelleme : 18.10.2023
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "BM Barış Gücü, Lübnan'ı terk ediyor" iddiasını yalanladı

Ankara

Merkezden yapılan açıklamada, söz konusu iddiaya ilişkin, "Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Gücü, 18 Ekim'de resmi X hesabı aracılığıyla görevlerine devam ettiklerini açıklamıştır. İddiaya konu görüntüler, BM birliklerinin görev yerlerinde rutin yaptıkları rotasyonlar sırasında kayda geçmiştir." ifadelerine yer verildi.

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "BM Barış Gücü, Lübnan'ı terk ediyor" iddiasını yalanladı
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