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Tel Aviv'de binlerce İsrailli, Netanyahu hükümetinin istifası, Gazze'de ateşkes ve esir takası çağrısı yapmak için protesto gösterisi düzenliyor
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Dünya

Esed rejiminin Halep kırsalına düzenlediği saldırıda 3 sivil yaşamını yitirdi

Suriye ordusu güçlerinin Halep ilinin batısındaki Vasata köyüne düzenlediği saldırıda 2'si çocuk 3 sivil hayatını kaybetti.

Ahmet Karaahmet, Mehmet Burak Karacaoğlu  | 01.06.2024 - Güncelleme : 01.06.2024
Esed rejiminin Halep kırsalına düzenlediği saldırıda 3 sivil yaşamını yitirdi Fotoğraf: Hasan Namlı/AA

İdlib

Halep'in batısındaki 46. Tugay üssünde konuşlu Suriye ordusu ile İran destekli yabancı terörist gruplar, Halep'in batısındaki Vasata köyüne karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.

Sivil Savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, söz konusu saldırıda, 2'si çocuk olmak üzere 3 sivil yaşamını yitirdi.

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