Esed rejiminin Halep kırsalına düzenlediği saldırıda 3 sivil yaşamını yitirdi
Suriye ordusu güçlerinin Halep ilinin batısındaki Vasata köyüne düzenlediği saldırıda 2'si çocuk 3 sivil hayatını kaybetti.
İdlib
Halep'in batısındaki 46. Tugay üssünde konuşlu Suriye ordusu ile İran destekli yabancı terörist gruplar, Halep'in batısındaki Vasata köyüne karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.
Sivil Savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, söz konusu saldırıda, 2'si çocuk olmak üzere 3 sivil yaşamını yitirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.