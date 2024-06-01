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Dünya

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 1 çocuğu daha öldürdü

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentine düzenlediği baskında Filistinli 1 çocuğun öldüğü, 1 kişinin yaralandığı belirtildi.

Gülşen Topçu, Awad Rjoob  | 01.06.2024 - Güncelleme : 01.06.2024
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 1 çocuğu daha öldürdü

Kudüs

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail askerlerinin, Eriha'nın güneyindeki Akabet Cebr Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek Batı Kabristanlığı yakınındaki 2 kişiye ateş açtığı ve sonrasında da yaralananları alıkoyduğu ifade edildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada ise saldırıda yaralananlardan 15 yaşındaki Filistinli bir çocuğun öldüğü ve cenazesinin İsrail güçlerinden teslim alındığı kaydedildi.

Yaralanan diğer kişinin halen İsrail güçleri tarafından alıkonulduğu belirtilirken, sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

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