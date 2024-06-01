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Dünya

Hindistan'da 19 Nisan'da başlayan 7 aşamalı genel seçimler sona erdi

Hindistan'da 19 Nisan'da başlayan 7 aşamalı genel seçimlerde oy verme işlemleri sona erdi.

Nuri Aydın  | 01.06.2024 - Güncelleme : 01.06.2024
Hindistan'da 19 Nisan'da başlayan 7 aşamalı genel seçimler sona erdi

İstanbul

Genel seçimlerin 7. ve son aşamasında parlamentonun alt kanadı Halk Meclisi (Lok Sabha) üyelerini belirlemek için kurulan sandıklar kapandı.

Böylelikle, ülke tarihinin en önemli seçimlerinden biri olarak gösterilen ve 6 hafta süren genel seçimler sona ererken, sonuçların 4 Haziran'da ilan edilmesi bekleniyor.

Hindistan genelinde yapılan sandık çıkış anketleri, Başbakan Narendra Modi'nin başında olduğu Bharatiya Janata Partisi (BJP) liderliğinde kurulan "Ulusal Demokratik İttifakı'nın (NDA)" muhalefete karşı yarışı büyük ölçüde önde götürdüğüne işaret ediyor.

Anketlere göre, BJP ve müttefiklerinin Halk Meclisindeki 543 sandalyeden 350'sini alarak hükümeti kurmaya hak kazanması bekleniyor.

- Hindistan genel seçimleri

Hindistan'da 19 Nisan'da başlayıp bugün biten seçimler kapsamında yaklaşık 968 milyon seçmen, Halk Meclisi üyelerini belirlemek için oy kullandı.

Son seçimlerden galip çıkan Başbakan Modi, başında olduğu BJP liderliğinde kurulan "Ulusal Demokratik İttifakı (NDA)" ile birçok muhalefet partisinin "Hindistan Ulusal Kalkınma Kapsamlı İttifakı (INDIA)" adı altında toplandığı geniş koalisyona karşı yarıştı.

Seçmenler, ülkedeki 28 eyalet ile "Birlik Toprakları" adı verilen 8 özel yönetim bölgesini kapsayan 7 aşamalı genel seçimler çerçevesinde 19 ve 26 Nisan'da, ayrıca 7, 13, 20, 25 Mayıs ve 1 Haziran'da oy verdi.

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