Dolar
32.28
Euro
35.17
Altın
2,381.72
ETH/USDT
3,816.80
BTC/USDT
71,200.00
BIST 100
10,279.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Katar: Hamas, Biden'ın son ateşkes teklifi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor

Katar, Hamas'ın, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması ve İsrail'le esir değişimine ilişkin son önerisi üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Mohamed Majed, Mehmet Nuri Uçar  | 07.06.2024 - Güncelleme : 07.06.2024
Katar: Hamas, Biden'ın son ateşkes teklifi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor

Doha

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Katar resmi haber ajansı QNA'ya konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ensari, "Arabulucular, İsrail işgaliyle ateşkes ve esir değişimi anlaşmasına ilişkin son öneriye Hamas'tan henüz bir yanıt almadı." sözlerine yer vererek, Hamas'ın teklifi hâlâ incelemekte olduğunu belirtti.

Katar'ın Mısır ve ABD ile ortak arabuluculuk çabalarının devam ettiğini ifade eden Ensari, "Özellikle mevcut müzakere durumunun hassasiyeti göz önüne alındığında, medyadaki yanlış haberlere kulak asmamak ve resmi kaynaklar dışında güvenilir olmayan medya haberlerini dikkate almamak gerekir." dedi.

Biden'ın duyurduğu ateşkes önerisi

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmişti.

Biden, önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de Netanyahu,"belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar savaşa devam edeceklerini duyurmuştu. Netanyahu, Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesinde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürmüştü.

Hamas ise Biden'ın açıklamasının ardından "kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi, yeniden inşa ve esir takasıyla" ilgili önerilere olumlu baktıklarını duyurmuştu.

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 5 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi ve esir takasını esas alan her türlü anlaşmaya olumlu ve ciddi yaklaşacaklarını belirtmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne 50 idare memuru öğrencisi alınacak
4 ilin milli eğitim müdürlüklerine yönelik atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığına Salih Tanrıkulu atandı
Başkentte devrilen reklam panosunun altında kalan 1 kişi öldü
Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda mezuniyet töreni sırasında dijital pano devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

Benzer haberler

Katar: Hamas, Biden'ın son ateşkes teklifi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor

Katar: Hamas, Biden'ın son ateşkes teklifi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor

İsrail'deki bir gözaltı merkezinde tutulan Filistinlilere insanlık dışı muamele

UNICEF yetkilisinden, "Gazze'deki çocuklar 8 aydır kabus yaşıyor" açıklaması

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırısında Nusayrat Belediye Başkanı dahil en az 5 kişi öldü

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırısında Nusayrat Belediye Başkanı dahil en az 5 kişi öldü
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli öldü

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli öldü
BM Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths, ülkelere İsrail'e karşı nüfuzlarını kullanma çağrısı yaptı

BM Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths, ülkelere İsrail'e karşı nüfuzlarını kullanma çağrısı yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet