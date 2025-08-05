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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM: İsrail, işgale ilişkin UAD'nin tedbir kararına uymalı ve daha fazla işgalden kaçınmalı

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'nin "tamamını işgal etme" ihtimaline dair, İsrail'in işgale ilişkin Uluslararası Adalet Divanının (UAD) tedbir kararına uyması ve daha fazla işgalden kaçınması gerektiğini bildirdi.

Şerife Çetin  | 05.08.2025 - Güncelleme : 05.08.2025
BM: İsrail, işgale ilişkin UAD'nin tedbir kararına uymalı ve daha fazla işgalden kaçınmalı

New York

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'nin tamamını yeniden işgal etmeye ilişkin açıklamasının sorulması üzerine Haq, henüz "spekülasyon boyutunda" olan bir konu hakkında yorum yapmak istemediğini dile getirdi.

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Haq, diğer taraftan UAD'nin tedbir kararında İsrail'e tüm işgal faaliyetlerini sonlandırmaya hükmettiğini anımsatarak, "İsrail'e bu karara uyması ve daha fazla işgalden kaçınması yönünde çağrıda bulunuyoruz." dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sürekli olarak Gazze'de itidal çağrısını yinelediğini ve kapsamlı ateşkes istediğini hatırlatan Haq, Gazze halkının 20 aydan fazla bir süredir çok büyük acıya maruz kaldığını vurguladı.

Haq, İsrail'in olası yeniden işgalinin BM operasyonları üzerindeki etkisi hakkında da konuşmaktan kaçınarak, "Biz 2 yıldır Gazze'deyiz ve korkunç kayıplara rağmen burada varlığımızı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'ye giren insani yardımlar yetersiz

Bölgedeki meslektaşlarından edindiği bilgiyi aktaran Haq, Gazze halkının yaşam mücadelesi vermeye devam ettiğinin altını çizdi.

Haq, kıtlığın artışta olduğu bir dönemde Gazze'ye giren insani yardım miktarının yetersiz olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Açlık düzeyinin artmaya devam ettiğini belirten Haq, bununla beraber özellikle çocukların zayıflayan bağışıklık sistemlerinin uzun vadede gelişim sorunlarına yol açacağı uyarısında bulundu.


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