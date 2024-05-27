ABD'de başlayan Filistin'e destek gösterileri dünyanın farklı bölgelerinde sürüyor
ABD'deki Columbia Üniversitesi'nde nisan ortasında başlayan ve Avrupa başta olmak üzere dünyaya yayılan Filistin'e destek gösterileri, baskı ve polis müdahalelerine rağmen devam ediyor.
Ankara
Dünyanın dört bir yanındaki üniversitelerde öğrenciler, Columbia Üniversitesi'nde başlayan gösterilere destek vermek ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla kampüslerinde toplanıyor.
Nisandan bu yana birçok ülkedeki üniversite gösterilerine polis müdahale etti. Bu müdahalelerde 2 bin 500'den fazla kişi gözaltına alındı.
Brown Üniversitesi
Brown Üniversitesi Rektörü Christina H. Paxson'un mezuniyet konuşması, Filistin destekçisi göstericiler tarafından kesildi.
Üniversitenin mezunları tarafından organize edilen gösteride, İsrail ile bağlantılı şirketlerle ticari ilişkilerin kesilmesi çağrısı yapıldı.
Brown Üniversitesi'nin 2 binden fazla mezunu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını finanse eden şirketlerle ilişkilerini kesene kadar üniversiteye bağış yapmayacağını bildirdi.
Paxson, üniversite web sitesinde 30 Nisan'da yayımlanan mektubuyla, üniversite yönetiminin ve okulda Filistin'e destek için gösteri düzenleyen öğrenci grubunun, anlaşmaya vardığını duyurmuştu.
Chicago Üniversitesi
ABD'deki Chicago Üniversitesi'nde de Filistin'e destek veren 4 öğrenci diplomasını alamadı.
4. sınıf öğrencisi Youssef Hasweh, mezuniyete neredeyse 1 hafta kala finallerini bitirmesinin hemen ardından kendisiyle beraber 3 öğrencinin diplomalarıyla ilgili e-mail aldığını belirtti.
Hasweh, e-mail'de kampüste düzenlenen kampa katılmalarıyla ilgili disiplin süreci sonuçlanana kadar diplomalarının verilmeyeceğinin bildirildiğini ifade etti.
Toronto Üniversitesi
Kanada'daki Toronto Üniversitesinde de 3 haftadır devam eden Filistin'e destek veren göstericilerin kampüsteki kamplarını kaldırmaları için 24 saat verildi.
Üniversitenin İsrail ile bağlantılı şirketlerle işbirliğine ilişkin rapor hazırlanması için çalışma grubu oluşturulmasını teklif etmesinin ardından göstericiler, teklifin bu şirketlerle çalışmayı sonlandırılması dahil bazı talepleri karşılamadığını ifade etti.
Bunun üzerine Üniversite Rektörü Meric Gertler, yaptığı açıklamada, göstericilerin "çevreye rahatsızlık verdiği ve ayrımcılığa yol açtığı" gerekçesiyle kampın kaldırılmasını talep etti.
Gertler, kampın kaldırılmaması durumunda polisin olaya müdahale edebileceği uyarısını yaptı.
Avustralya Ulusal Üniversitesi
Avustralya Ulusal Üniversitesi'nde polis, Filistin destekçisi göstericilerin yarın öğlen saatlerine kadar gösterilerine son vermeleri talimatı verdi.
Polis, dağılmayan göstericilere müdahale edeceğini ve onları gözaltına alacağını belirtti.
Üniversite yönetimi de Filistin'e destek gösterilerinin "ciddi güvenlik endişeleri"ne yol açtığı öğrencilere kampı terk etmeleri talimatı verdi.
ABD'deki Filistin'e destek gösterilerinin "seçkin" üniversitelerde yapıldığı savunuldu
Merkezi ABD'de bulunan Washington Monthly dergisinde, nisan ayı ortalarında ABD'nin Columbia Üniversitesinde başlayarak ülke genelindeki kampüslere yayılan Filistin'e destek gösterilerine ilişkin bir makale yayımlandı.
Derginin makalesinde, bu gösterilerin, düşük gelirli öğrenci sayısının az olduğu ve "seçkin" olarak tanımlanan okullarda yapıldığı sonucuna ulaşıldığı belirtildi.
Makalede, düşük ve orta gelirli ailelerin çocuklarına verilen "Pell Grants" isimli bursu alan öğrencilerin çok sayıda bulunduğu üniversitelerde, Filistin'e destek gösterilerinin nadir düzenlendiği ifade edildi.
İşçi sınıfı ailelerin çocuklarının eğitim aldığı okullarda ise Filistin'e destek gösterilerinin hiç düzenlenmediğine işaret edilen makalede, "Gösteriler daha çok Pell bursu alan öğrenci sayısının az olduğu üniversitelerde düzenlendi. Gösteri ve dayanışma kampları, öğrenim ücretlerinin son derece yüksek olduğu kampüslerde yapıldı." değerlendirmesinde bulunuldu.
Filistin'i destekleyen gösteriler çoğunlukla seçkin üniversitelerde
Mütevazı sayılan üniversitelerde Filistin'e destek gösterilerinin düzenlenmemesine ilişkin olarak da makalede, "Düşük gelirli öğrencilerin muhtemelen farklı endişeleri var. Bu öğrenciler yüksek ihtimalle bir yerlerde çalışıyor veya bakıma muhtaç ebeveynleri var. Ancak birçoğu gösterilerle empati kurduğunu da açıkladı." ifadeleri kullanıldı.
Makalede, seçkin üniversitelerin geçmişte de birçok öğrenci hareketine ev sahipliği yaptığı anımsatılarak, "Sebep ne olursa olsun Filistin'i destekleyen gösteriler çoğunlukla seçkin üniversitelerde oldu." değerlendirmesinde bulunuldu.
Mayısta ülke genelindeki öğrenciler arasında yapılan bir ankete de yer verilen makalede, öğrencilerin yüzde 45'inin kampüs gösterilerini desteklediği, yüzde 24'ünün ise desteklemediği belirtildi.
Makalede yayımlanan sonuçlara ulaşmak için 1421 üniversite veya kolejin ele alındığı kaydedilirken, bu kurumlardan 318'inde Filistin'e destek gösterisi düzenlendiği, 123'ünde de Gazze ile dayanışma kampı kurulduğu vurgulandı.
Bu arada, makale grafiklerle de desteklendi.
Kampüs gösterileri Avrupa'ya da yayıldı
Columbia Üniversitesinde Filistin'i destekleyen öğrenciler, nisanın ortasında okul yönetiminin, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.
Columbia Üniversitesindeki gösteriler, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü" engellemeleri tartışmalarını alevlendirirken, ülke genelindeki diğer üniversitelere yayılan gösterilerde yaklaşık 3 bin kişi gözaltına alınmıştı.
ABD'deki gösteriler daha sonra Avrupa ve dünya genelindeki üniversitelere hızla yayılarak küresel bir hal almıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.