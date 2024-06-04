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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 10 günde 647 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne son 10 günde düzenlediği saldırılarda 647 Filistinli hayatını kaybetti.

Ekrem Biçeroğlu  | 04.06.2024 - Güncelleme : 04.06.2024
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 10 günde 647 Filistinli öldü

İstanbul

Gazze Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamayla birlikte, son 10 günde yaralanan Filistinli sayısı 2 bin 539'a yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında son 10 günde 647 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığından bugün yapılan açıklamaya göre ise İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği 4 "katliam"da 71 kişi yaşamını yitirdi, 182 kişi yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'de Gazze'ye başlattığı saldırılarda ölenlerin sayısı 242 günde, 36 bin 550'ye, yaralı sayısı ise 82 bin 959'a çıkmış oldu.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı aktarıldı.

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