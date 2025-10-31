Dolar
Dünya

BM Raportörü, Filistinli kadın ve kız çocuklarının katledilmesi karşısında dünyanın duyarsızlaştığını belirtti

BM Kadın ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddet Konularındaki Özel Raportörü Reem Alsalem, İsrail'in, Filistinli kadın ve kız çocuklarına yönelik katliamları ve onlara çektirdiği eziyetler karşısında dünyanın duyarsızlaştığını söyledi.

Mücahit Oktay, Muhammed Yasin Güngör  | 31.10.2025 - Güncelleme : 31.10.2025
Birleşmiş Milletler

Alsalem, New York'taki BM Genel Merkezi'nde, Filistin Halkının Devredilemez Haklarının Kullanılması Komitesi (CEIRPP) tarafından düzenlenen panelde konuştu.

Gazze'de katliam yapan İsrail ordusunun uygulamalarının insanların algılarını kötü yönde etkilediğini belirten Alsalem, "Artık kimse çatışma ve krizlerde kadınların ve kız çocuklarının başına gelenleri umursamıyor." dedi.

Özel raportör Alsalem, "Filistinli binlerce kadın ve kız çocuğuna uygulanan katliam, onlara korkunç eziyetlerin çektirilmesi, dünyanın artık bunları umursamadığının en belirgin göstergesidir." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'de uyguladığı vahşetin boyutunun mevcut çerçeveleri aştığını vurgulayan Alsalem, mevcut yasal terminoloji, kavramlar ve yasal çerçevelerin, "Filistinlilerin yaşadığı dehşetin boyutu karşısında yetersiz kaldığı" değerlendirmesinde bulundu.

"BM barış ve istikrarı koruyamıyor"

Aynı toplantıda konuşan BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Gazze'de yaşananların BM'nin yetersizliğini yansıttığını söyledi.

Albanese, "Filistinlilerin fedakarlığı, uluslararası toplumun BM Şartı'nın vaadini yerine getirme konusundaki yetersizliğini yansıtıyor. Bu kurum iyi durumda değil, BM barış ve istikrarı koruyamıyor." ifadelerine yer verdi.

BM üyesi devletleri soykırımı önleyemedikleri gerekçesiyle eleştiren Albanese, İsrail'e silah transferi yapan BM üyesi devletlerin yöneticilerinin şahsen sorumlu tutulması çağrısında bulundu.

Albanese ayrıca, İsrail'in işgal ettiği topraklarda meşru müdafaa iddiasında bulunamayacağını belirtti.



