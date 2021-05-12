İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor: Can kaybı 35'e yükseldi
İsrail savaş uçakları, Gazze'nin merkezinde sivillerin kaldığı ve basına ait ofislerin bulunduğu 9 katlı binayı bombaladı. Hava saldırılarında şehit sayısı 35'e yükseldi.
Gazze
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, pazartesiden bugün saat 03.30'a dek süren saldırılar sonucunda, 2 Filistinlinin daha şehit olduğu, böylece şehit sayısının 35'e yükseldiği, 233 kişinin yaralandığı bildirildi.
Açıklamada, şehitler arasında 12 çocuk ile 2 kadının da bulunduğu kaydedildi.
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Öte yandan Gazze'nin kuzeyinde deniz sahilindeki İsrail botlarından kentin sahil kesiminin bombalandığı belirtildi.
Sivillerin kaldığı 9 katlı bina bombalandı
İsrail savaş uçakları, Gazze'de sivillerin kaldığı ve basına ait ofislerin bulunduğu 9 katlı binayı da bombaladı.
Gazze'nin merkezinde el-Cela caddesindeki el-Cevhere adlı 9 katlı bina İsrail savaş uçaklarından atılan roketlerle vuruldu.
Bombardımana maruz kalan sivillerin yaşadığı binada, basına ait ofisler bulunuyor.
Hasar gören binanın yıkılmak üzere olduğu ve saldırı nedeniyle çevresindeki binalarda da büyük hasar oluştuğu belirtildi.
İsrail savaş uçakları, sabahın erken saatlerinde de Gazze'deki Filistin direniş güçlerine ait güvenlik merkezleri ve polis karargahlarına şiddetli saldırılar düzenledi.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İsrail savaş uçakları bir kaç dakika içinde bıraktığı onlarca bombayla Gazze Şeridi'nin güneyi, kuzeyi ve orta kesimlerinde çok sayıda noktayı hedef aldı.
Son günlerdeki saldırılar arasında en şiddetlisinin bu sabah yaşandığı belirtilirken sonuçlarına ilişkin henüz bir bilgi edinilemedi.
Ancak İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in yoğun saldırılarının kentteki tüm polis merkezi ve karargahlarını hedef aldığı kaydedildi.
Kudüs ve Gazze'deki olaylar
Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için dün yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.
İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.
Bunun üzerine de İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.