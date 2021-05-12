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Dünya

İsrail polisinden bir kez daha Mescid-i Aksa’da Filistinlilere saldırı

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da sabah namazından sonra bir kez daha Filistinli gençlere saldırdı.

Esat Fırat   | 12.05.2021
İsrail polisinden bir kez daha Mescid-i Aksa’da Filistinlilere saldırı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinli gençlerin Harem-i Şerif’te kılınan sabah namazından sonra Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra arasındaki bölgede toplandıklarını belirtti.

İsrail polisinin tekbir ve sloganlar atan gençlere plastik mermilerle müdahale ettiğini dile getiren yetkili, Filistinli gençlerin de taşlarla polise karşılık verdiğini anlattı.

Filistinli gençlerin, Mescid-i Aksa’daki Kıble Mescidi önünde yoğun şekilde İsrail polislerine taşlarla karşılık verdiğine dikkati çeken yetkili, İsrail polislerinin de Mescid-i Aksa'nın El-Mağaribe (Burak-Faslılar) Kapısı bölgesinden gençleri hedef aldığını ifade etti.

Yetkili, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Harem-i Şerif’teki olayların çok büyük çaplı olmadığı belirterek bazı gençlerin yaralandığını kaydetti.

Mescid-i Aksa'daki İsrail polisi ile Filistinli gençler arasında yaşanan çatışma hala devam ediyor.

İsrail polisleri, dün akşam Mescid-i Aksa'da kılınan teravih namazından sonra bir kez daha Filistinli gençlere ses bombaları ile saldırmış ancak olaylar çok büyümeden son bulmuştu. Ayrıca dün akşam Mescid-i Aksa'nın içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı'nda İsrail polisinin Filistinlilere müdahalesinde 27 Filistinli yaralanmıştı.

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