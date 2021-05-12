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Dünya

İsrail ordusu Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bir Filistinli İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit oldu.

Qais Omar Darwesh Omar,Hamdi Yıldız   | 12.05.2021
İsrail ordusu Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti Fotoğraf: Wisam Hashlamoun/AA

Ramallah

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Halil kentinin güneyindeki el-Fevvar mülteci kampında bir Filistinlinin şehit olduğunu duyurdu.

Açıklamada Filistinlinin kimliğine ilişkin bilgi verilmedi.

Ancak bölgedeki görgü tanıkları AA muhabirine, İsrail askerlerinin el-Fevvar kampına baskını sırasında Huseyn el-Tayti'nin göğsünden gerçek mermiyle vurulduğu, ardından hastaneye kaldırıldığı bilgisini verdi.

Batı Şeria'da salı sabahından bu yana çıkan olaylar sırasında 2 Filistinli şehit oldu.

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