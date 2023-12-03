İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 15 bin 523'e yükseldi
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı 316 artarak 15 bin 523'e yükseldi.
Gazze
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi.
- İsrail'in Gazze'de gece boyu süren saldırılarında çok sayıda kişi öldü ve yaralandı
- İsrail'in "insani ara"nın ardından Gazze'de öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 193'e yükseldi
- İsrail, İkinci Dünya Savaşı'nda ölen gazetecilerden fazla basın mensubunu öldürdü
- İsrail basınına göre Netanyahu hükümeti, Filistinlileri Gazze'den zorla göç ettirmeye hazırlanıyor
- İsrail, "idari tutukluluk" uygulamasıyla binlerce Filistinliyi yargılamadan hapiste tutuyor
- DSÖ: (Gazze'ye yönelik saldırılar) Endişemizi ifade edecek kelime bulamıyoruz, derhal ateşkes
Kudra, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 7 Ekim'den bu yana öldürülenlerin sayısının 15 bin 523'e yükseldiğini söyledi.
Filistinli yetkili, saldırılarda yaralananların sayısının ise 41 bin 316'ya çıktığını belirtti.
İsrail ordusu, 1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik yeniden başlattığı saldırılarını sürdürüyor.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gazze'de "insani ara"nın ardından İsrail'in saldırılarının yeniden başlamasıyla ilgili, İsrail'in uluslararası insancıl hukuka uymasının zorunlu olduğu mesajını verdi.
Borrell, X hesabından İsrail'in Gazze'deki saldırılarının yeniden başlaması ve sivil kayıpların artmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail'in meşru müdafaa hakkını nasıl kullandığı önemli. İsrail'in uluslararası insancıl hukuka ve savaş hukukuna saygı duyması zorunludur. Bu sadece ahlaki bir yükümlülük değil, aynı zamanda hukuki bir yükümlülüktür." ifadesini kullandı.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'nda bulunan bir evi hedef aldığı saldırıda çoğu çocuk ve kadın, 9 kişi hayatını kaybetti https://t.co/gz2Qcl3YpM pic.twitter.com/BbuafkIugm— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) December 3, 2023
Macron, İsrail'in Hamas'ı yok etme hedefini sorguladı: Bunun mümkün olduğuna inanan var mı?
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in "Hamas'ı yok etme hedefi"ni sorgulayarak bunun ikna edici olmadığı mesajını verdi.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı'na (COP28) katılan Macron, düzenlediği basın toplantısında "İsrail yönetiminin hedeflerini ve nihai amacını daha açık şekilde tanımlaması gereken dönemdeyiz. Hamas'ın tamamen yok edilmesinin mümkün olduğuna inanan kimse var mı? Eğer (hedef) böyleyse savaş 10 yıl sürer." dedi.
Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant'ın kendisiyle ortak basın toplantısı yapmak istemediğini söyledi
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, aralarında soğuk rüzgarlar estiği söylenen Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ortak basın toplantısı yapmayı önerdiğini, ancak Gallant'ın bunu reddettiğini belirtti.
Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Saldırıları nedeniyle İsrail'e yönelik "uluslararası baskı olduğunu" ama buna rağmen hedeflerine ulaşmak için alan oluşturduklarını söyleyen Netanyahu, "Nihayetinde kararları biz veriyoruz ve nihai kararımız Hamas'ı yok etmek, rehinelerimizi iade ettirmek ve Gazze'de yeni bir terör kontrolünün olmamasını sağlamaktır." dedi.
Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant'ın ayrı basın toplantısı düzenlemesine ilişkin soruya, "Savunma Bakanı'na bu akşam bir ortak basın toplantısı düzenlemeyi önerdim. Karar onun kararı." karşılığını verdi.
DSÖ: Derhal ateşkes
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "Tanık olduğumuz durumla ilgili endişemizi ifade edecek kelime bulamıyorum, derhal ateşkes." ifadesini kullandı.
Ghebreyesus ayrıca, Gazze'de devam eden çatışma ve ağır bombardımana ilişkin haberlerin dehşet verici olduğunun altını çizdi.
İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde sivillerin sığındığı bir okulun yakınına düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda kişi öldü ve yaralandı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) December 3, 2023
Yaralılar Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi getirildi https://t.co/gz2Qcl3qAe pic.twitter.com/88RgAVs8zh
Filistin Esir İşleri Heyeti: İsrail, hapishaneleri diriler mezarlığına çevirdi
Filistin Esir İşleri Heyetinden yapılan yazılı açıklamada, Gazze saldırılarıyla eş zamanlı olarak İsrail'in, hapishanelerdeki Filistinlilere dönük baskı ve saldırılarını da artırdığı ifade edildi.
Hapishane yönetimlerinin, esirlere karşı işlenen bu baskı ve suçların açığa çıkmaması için ciddi bir karartma uyguladığı kaydedilen açıklamada, esirlerin yakınları ve avukatlarıyla görüştürülmediği ve dış dünyadan tamamen koparıldığı aktarıldı.
6 esir öldü
Hapishanelerdeki bölümlere her gün baskınlar düzenlendiği ve askerlerin Filistinlilere cop, silah, gaz ve plastik mermilerle saldırdığı ve darbettiği belirtilen açıklamada, bu saldırılarda esirlerin derin yaralar aldığı, el ve ayaklarının kırıldığı ifade edildi.
Açıklamada, İsrail askerlerinin, Filistinlileri kasıtlı olarak yaralamaya çalıştığı ve tedaviden mahrum bıraktığı, esirlerin doktor istemesi durumunda da "tedavi için hapishane dışına çıkmak isteyenler darbedilecek ve ölecek" cevabıyla karşılaştığı aktarıldı.
7 Ekim'den bu yana ağır işkence sonucu 6 esirin öldüğüne dikkati çekilen açıklamada, İsrail'in, hapishaneleri "diriler mezarlığına" çevirdiği ifade edildi.
Esirler cezalandırılıyor
Açıklamada ayrıca İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin maruz kaldığı cezalandırmalar şöyle sıralandı:
"Esirler soğuk odalarda ince battaniyeleri kullanmak zorunda bırakıldı. Soğuk girmesin diye pencereleri kartonla kapatmaya çalıştıkları her defasında ise odaları basıldı ve darbedildiler.
Yiyecekler az ve kötü. 4 kişiye yetecek yemek 12 kişiye verildi.
Esirler, sayıları son dönemde normalin 3 katı kadar arttığı ve yeterli yatak olmadığı için yerlerde uyudu.
Açık alana çıkmalarına izin verilmedi, soğuk suyla ve günde sadece 10 dakika duş alma hakkı tanındı.
Tüm elektrikli aletlerine, kişisel eşyalarına ve kıyafetlerine el konuldu."
BM: İsrail'in Gazze'ye yakıt girişini azaltması çok kişinin canına mal olacak
UNRWA Gazze Direktörü Thomas White, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "insani ara"nın sona ermesinin ardından İsrail'in Gazze'ye giren insani yardım için ayrılan yakıt miktarını yüzde 50 düşürdüğünü belirtti.
BM yetkilisi, bu durumun sonuçlarının, Gazze'de çok kişinin canına mal olacağı uyarısında bulundu.
İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya’da içerisinde çok sayıda sivil ve çocuğun bulunduğu bir eve hava saldırısı düzenledi https://t.co/gz2Qcl3qAe pic.twitter.com/y6mYv6itlm— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) December 3, 2023
Gazze'deki hükümet: İsrail soykırım savaşını tırmandırıyor, gerçek bir insani felaketle karşı karşıyayız
Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisinden İsrail'in devam eden saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
İsrail ordusunun, yıkım gücü yüksek patlayıcılarla hiçbir uyarıda bulunmadan, tüm kentleri aynı anda şiddetli şekilde bombaladığı vurgulanan açıklamada, bununla mümkün olan en fazla can kaybının hedeflendiği kaydedildi.
İsrail, Şucaiye Mahallesi'nde katliam gerçekleştirdi
İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'nin tüm kentlerinde önceden herhangi bir uyarıda bulunmaksızın sivillerin yaşadığı evleri bombalayarak pek çok katliam gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bunlar işgal güçlerinin Filistin halkı aleyhinde soykırım savaşı kapsamında gerçekleştirildi. Bu katliamların en korkuncu 50 bina ve konutun bombalandığı, geride yüzlerce şehit ve yaralı bırakan Şucaiyye katliamıydı."
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin Refah kentindeki Filistinli Azzum ailesinin evine hava saldırısı düzenledi— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) December 3, 2023
Saldırıda aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 12 sivil hayatını kaybetti https://t.co/gz2Qcl3qAe pic.twitter.com/S7MLPERjkC
"Gazze'deki 2,4 milyon insanı kurtarın"
Açıklamada, Gazze Şeridi'nin her düzeyde gerçek bir insani felaketle karşı karşıya olduğu vurgulanırken uluslararası toplum ile tüm kurum ve kuruluşlara da "2,4 milyon insanın kurtarılması" çağrısında bulunuldu.
Açıklamada ayrıca ABD'den İsrail ordusunun çocuklara ve kadınlara karşı sürdürdüğü soykırım savaşını derhal durdurması istendi ve bu savaşın devam etmesinin, vahşi cinayetleri onaylamak ve yeşil ışık yakmak anlamına geldiği vurgulandı.
Filistin Sivil Savunma Birimi, dün yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının, Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda en az 300 kişinin enkaz altından ölü veya yaralı olarak çıkarıldığını bildirmişti.
İsrail Gazze'ye her 10 dakikada en az bir hava bombardımanı gerçekleştirdi
İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi içinde 10 bin noktaya hava saldırısı düzenledi. İsrail'in Gazze'yi işgalinde görev alan kara birliklerinin de hava kuvvetlerinin hedef belirlemesinde koordinasyon görevi üstlendiği aktarıldı.
İsrail ordusu, 24 Kasım-1 Aralık tarihlerindeki çatışmalara bir haftalık verilen "insani ara" dışında Gazze'ye aralıksız saldırı düzenledi. AA muhabirinin, İsrail ordusunun açıkladığı rakamlardan derlediği bilgilere göre, İsrail ordusu Gazze'ye saldırdığı 51 gün boyunca günde ortalama 196, her saatte 8,1 hava saldırısı düzenledi.
İsrail ordusu, 1,7 milyon insanın yerinden edildiği, en az 10 bini kadın ve çocuk 15 bin 500'den fazla insanın öldürüldüğü Gazze Şeridi'ne her 10 dakikada 1,36 bombardıman gerçekleştirdi.
İsrail'in Gazze'nin güneyindeki bir eve düzenlediği saldırıda 11 sivil öldü
Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentindeki Beyna Mülteci Kampı'nda bir evi bombaladı.
Filistinli "El-Hems" ailesine ait eve düzenlenen hava saldırısında, ilk belirlemelere göre 11 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Haberde ayrıca çok sayıda kişiye henüz ulaşılamadığı ifade edildi.
İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.
İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 72, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.
Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bin 523’e yükseldi.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 254 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı.
Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı. İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarında 22 sivil hayatını kaybederken, Hizbullah ile sınırda girdiği çatışmalarda ise 89 Hizbullah mensubu öldü.
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar devam ediyor— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) December 3, 2023
Yaralı sayısının çokluğu sebebiyle Han Yunus kentindeki Nasr Hastanesi'nde yaralılara müdahale edecek ve yatıracak yer kalmadı https://t.co/ZNbNuNYpYY pic.twitter.com/pwsA4lFEMb
Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı
İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.
İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.
İsrail ordusu ,1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.