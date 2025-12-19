Dolar
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da "Türk Denetimli Serbestlik Sisteminin 20 Yıllık Panoraması 20. Yıla Bütüncül Bakış Sempozyumu"nda konuşuyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara’da “28. Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni”nde konuşuyor.
logo
Gündem

İstanbul ve Çanakkale Boğazı'nda sis etkili oldu

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sis, özellikle İstanbul Boğazı ile çevresinde görüş mesafesini düşürürken Çanakkale Boğazı'nda da yoğun sis nedeniyle transit gemi trafiği çift yönlü geçici olarak durduruldu.

Adem Koç, Yasin Cingöz, Burak Akay, Ercan Özçetin  | 19.12.2025 - Güncelleme : 19.12.2025
İstanbul ve Çanakkale Boğazı'nda sis etkili oldu Fotoğraf: Yasin Cingöz/AA

İstanbul/Çanakkale

Sis, sabah kentin bazı bölgelerinde yoğunlaştı.

İstanbul Boğazı ile çevresinin yanı sıra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü sise büründü.

Sürücüler, görüş mesafesinin azalması nedeniyle araçlarıyla kontrollü seyretti.

Sis nedeniyle Boğaz hattındaki yüksek binalar ile tarihi yapıların görünürlüğü de azaldı.

Çanakkale

Boğaz açıklarında sabaha karşı etkisini artıran sis, denizde görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

Öte yandan, Lapseki-Gelibolu ve Gelibolu-Lapseki hattındaki feribot seferleri de sis nedeniyle geçici olarak durduruldu.

