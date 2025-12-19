Dolar
logo
Gündem

Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye'nin çeşitli ülkelerle imzaladığı milletlerarası anlaşmalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmasının ardından Resmi Gazete'de yayımlandı.

Muhammet Tarhan  | 19.12.2025 - Güncelleme : 19.12.2025
İstanbul

Bu kapsamda, 4 Kasım 2024'te İstanbul'da Türkiye Cumhuriyeti ile Maldivler Cumhuriyeti arasında imzalanan Tercihli Ticaret Anlaşması'nın onaylanmasına karar verildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan anlaşma kapsamında taraflar arasında ticaretin daha da serbestleştirilmesi ve dünya ticaretinin ve taraflar arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesinin sürdürülmesi için ticaretin önündeki engellerin kaldırılmasına katkıda bulunulması amaçlanıyor.

Pan-Avrupa-Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon kapsamında alınan ortak komite kararlarının onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları da Resmi Gazete'de yer aldı. Söz konusu kararlar, menşe kurallarının güncellenmesi ve uygulanmasına ilişkin düzenlemeleri kapsıyor.

Türkiye ile Filistin Devleti arasında yürürlükte bulunan Geçici Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesinde kurulan ortak komitenin aldığı bazı kararların da onaylanması kararlaştırıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan bu kararlar, tarım, işlenmiş tarım ve balıkçılık ürünlerine yönelik taviz değişikliklerini içeriyor.

Ayrıca, 2024 yılı Türkiye Yıllık Eylem Programı kapsamında finansman anlaşmasının onaylanmasına ilişkin karar da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Öte yandan, Türkiye'nin imzaladığı bazı milletlerarası anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarihlerin tespit edilmesi hakkında karar da Resmi Gazete'de yer aldı.

Türkiye'nin imzaladığı söz konusu bazı anlaşmaların Resmi Gazete'de yer alan yürürlük tarihleri şöyle sıralandı:

"İstanbul'da 21 Haziran 2025'te imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecileri İçin Yardım ve Bayındırlık Ajansı Arasında Ankara'da UNRWA Ofisinin Kurulmasına Dair Anlaşma: 1 Aralık 2025.

New York'ta 14 Eylül 2022'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu Arasında Ev Sahibi Ülke Anlaşması: 1 Ekim 2025.

New York'ta 30 Mart 2023'te imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu Arasında İstanbul'da Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu Küresel Ofisi Kurulmasına Dair Anlaşma: 1 Ekim 2025.

6 Mayıs 2025'te imzalanan Asya Kalkınma Bankasının Kamu Garantisi Olmayan Faaliyetlerine İlişkin Mektup: 18 Eylül 2025.

Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler ve Bazı Uzmanlık Kuruluşları Arasındaki 21 Ekim 1965 tarihli Değiştirilmiş Teknik Yardım Standart Anlaşması hükümlerinin, gerekli değişikliklerle Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörlük Ofisi ve personeli hakkında 1 yıl süreyle uygulanmasına ilişkin olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler Sekretaryası arasında teati edilen notalar: 29 Ağustos 2025."

