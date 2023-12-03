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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'de gece boyu süren saldırılarında çok sayıda kişi öldü ve yaralandı

İsrail'in gece boyu, abluka altındaki Gazze'de hava, kara ve denizden düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

Ekip  | 03.12.2023 - Güncelleme : 03.12.2023
İsrail'in Gazze'de gece boyu süren saldırılarında çok sayıda kişi öldü ve yaralandı

Gazze/İstanbul

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'nda bulunan bir evi hedef aldığı saldırıda çoğu çocuk ve kadın, 9 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Refah kentindeki Azzum ailesine ait bir evi hedef alması sonucu da en az 9 sivil yaşamını yitirdi, bazıları da yaralandı.

Hayatını kaybeden kişilerin hedef alınan yerin yanındaki evden olduğu ve yıkılan ev sakinlerinin ise hala enkaz altında bulunduğu kaydedildi.

Sivil savunma ekiplerinin yetersizliği ve hedef alınması nedeniyle enkaz altında kalan birçok kişi ilkel ve çok kısıtlı imkanlarla yıkıntılardan kurtarılmaya çalışılıyor.

İsrail topçu birliklerinin Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah beldesinde bulunan yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

Kentin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı ve kentin güneyindeki Ed-Durc Mahallesinde yönelik saldırılarda da ölü ve yaralılar bulunuyor.

İsrail güçleri ayrıca, Han Yunus kentine aydınlatma fişekleri atarak, bölgede bulunan evlere saldırılar düzenledi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze'de bir eve düzenlediği saldırıda 7 sivil öldü

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bir eve düzenlediği saldırıda en az 7 sivil hayatını kaybetti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki el-Bureyc Mülteci Kampı'nda bulunan eve saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda en az 7 vatandaşın yaşamını yitirdiği kaydedilen haberde, sivillerin de yaralandığına işaret edildi.

İsrail topçu birliklerinin de Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah beldesinde bulunan yerleşim bölgelerine saldırılar düzenlediği bildirildi.

Kassam Tugayları: Gazze'de 60 İsrail askerinin mevzilendiği noktayı hedef aldık

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi merkezinde 60 İsrail askerinin mevzilendiği bir noktayı hedef aldıklarını duyurdu.

Kassam Tugayları'ndan konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Mücahitlerimiz bugün şafak vaktinde, Gazze Şeridi merkezinde bulunan Cuhr ed-Dik bölgesinin doğusunda çadırlarda mevzilenen 60 işgalci askerinin bulunduğu noktayı dairesel şekilde 3 adet anti-personel patlayıcı yerleştirerek saat 0430'da patlattı." ifadelerine yer verildi.

Kassam üyelerinin patlama sonrası bölgeye gittiği ve askerleri ikinci kez hedef aldığı belirtilen açıklamada, "Mücahitler, çok sayıda işgal askerini öldürdükten sonra güvenli bir şekilde mevzilerine çekildi." sözlerine yer verildi.

İsrail'den konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze'deki çatışmalarda 72, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bin 207’ye yükseldi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 254 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İsrail ordusu ,1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.

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