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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'ye 7 Nisan'da düzenlediği saldırıda yaralanan bir gazeteci yaşamını yitirdi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda yaralanan Filistinli gazeteci Said Emin Ebu Haseneyn, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ekrem Biçeroğlu  | 25.04.2025 - Güncelleme : 25.04.2025
İsrail'in Gazze'ye 7 Nisan'da düzenlediği saldırıda yaralanan bir gazeteci yaşamını yitirdi

İstanbul

Gazze hükümetinin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, gazeteci Ebu Haseneyn'in, İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi yakınındaki çadırlara 7 Nisan'da düzenlediği saldırıda yaralandığı belirtildi.

Aksa'nın Sesi Radyosu çalışanı olan gazeteci Ebu Haseneyn'in tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği kaydedildi.

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7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin sayısının 213'e yükseldiği bildirildi.

Medya Ofisi'nin açıklamasında İsrail saldırılarında Filistinli gazetecilerin hedef alınması ve öldürülmesi kınandı.

Uluslararası toplumdan ve örgütlerden "İsrail'in devam eden suçlarından dolayı uluslararası mahkemelerde yargılanması; soykırım suçunu, katliamı ve gazetecilere yönelik suikastları durdurması için İsrail'e baskı yapılması" çağrısında bulunuldu.

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