Dünya Gıda Programı: Gazze'de gıda stoklarımız tamamen tükendi
Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), İsrail'in sınır kapılarını kapatarak sıkı abluka uyguladığı Gazze Şeridi'ndeki gıda stoklarının tamamen tükendiğini, son malzemelerin sıcak yemek pişirilen mutfaklara ulaştırıldığını açıkladı.
Ankara/Gazze Doaa Albaz
WFP'den yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki mutfakların Filistinlilerin günlük gıda ihtiyacının yüzde 25'ini karşıladığı kaydedildi.
Açıklamada, Gazze'deki gıda stoklarının tükendiği, son stokların bölgedeki mutfaklara teslim edildiği ve bunların da ilerleyen günlerde tükenmesinin beklendiği belirtildi.
WFP'nin Gazze'de ekmek dağıtımı için fırınları da desteklediği aktarılan açıklamada, "31 Mart'ta WFP destekli 25 fırının tamamı, buğday unu ve pişirme yakıtının tükenmesi nedeniyle kapandı." ifadesi kullanıldı.
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Açıklamada, sınır geçiş noktalarının kapalı olması nedeniyle 7 haftadan fazladır Gazze'ye insani yardım girişi olmadığı vurgulanarak, "Bu, Gazze Şeridi'nin şimdiye kadar karşılaştığı en uzun süreli kapatma olup, zaten kırılgan olan pazarları ve gıda sistemlerini daha da kötüleştirmektedir." uyarısında bulunuldu.
Bir milyon insanı 4 ay boyunca beslemeye yetecek 116 bin metrik tondan fazla gıda yardımının sınırlar açılır açılmaz Gazze'ye getirilmeye hazır olduğu bildirilen açıklamada, "Sınırların yardım ve ticaretin girişine açılması için acil önlem alınmazsa, WFP'nin kritik yardımı sona ermek zorunda kalabilir." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, taraflar, "sivillerin ihtiyaçlarına öncelik, yardımların Gazze'ye girmesine derhal izin vermeye ve uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye" davet edildi.
Gazze'deki hükümet "acil insani koridor açılması" çağrısı yaptı
Gazze'deki Filistin hükümetine bağlı Medya Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada ise İsrail ve destekçileri, "ses ve görüntüyle belgelenmiş soykırım suçu" işlemekle suçlandı.
Açıklamada, İsrail'in 55 gündür sürdürdüğü tam abluka ve geçiş noktalarının kapalı tutulmasının kıtlığın yayılmasına ve 2,4 milyondan fazla insanın hayatını tehdit eden insani felaketin hızla derinleşmesine neden olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Gazze’de kıtlık artık bir tehdit değil, acı bir gerçek haline geldi. İsrail'in 55 gündür sürdürdüğü abluka, 50’si çocuk 52 Filistinlinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetmesine neden oldu. Bu durum, en korkunç yavaş öldürme yöntemlerinden biridir." ifadeleri yer aldı.
Ayrıca 60 binden fazla çocuğun ciddi düzeyde yetersiz beslenmeden muzdarip olduğu, 1 milyondan fazla çocuğun ise günlük açlıkla mücadele ettiği, bu nedenle zayıf düştükleri ve fiziki yapılarının bozulduğu belirtildi.
Açıklamada, binlerce Filistinli ailenin çocuklarına tek bir öğün dahi temin edemediği ve açlıktan ölüme sürüklendiği kaydedildi.
"Felaket gerçekleşmeden önceki son çağrı"
Açıklamada, "Bu, felaket gerçekleşmeden önceki son çağrıdır. Gecikmenin her türü açık bir suç ortaklığı ve insanlık adına silinmez bir utanç olacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Gazze hükümeti, 2,4 milyondan fazla Filistinlinin hayatını kurtarmak için acilen ve gecikmeksizin güvenli bir insani koridorun açılmasını talep etti.
Açıklamada ayrıca Gazze'de İsrail tarafından uygulanan “aç bırakma ve yavaş öldürme suçlarının" araştırılması için bağımsız uluslararası komisyonların oluşturulması çağrısında bulunuldu.
İsrail'in sınırları kapattığı Gazze'de açlıkla boğuşan 5 yaşındaki Filistinli Usame ölümün eşiğinde
Öte yandan, Kudüs Haber Ağı'nın X hesabından paylaşılan görüntülerde, yardım girişi olmaması nedeniyle yeterli beslenemeyen 5 yaşındaki Usame Rakab'ın Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'nde aşırı zayıflıktan kemiklerinin sayıldığı görülüyor.
Fotoğraf: Doaa Albaz/AA
Usame'nin annesi Menal Rakab oğlunun İsrail'in sınır kapılarını kapatmasıyla yaşanan gıda kıtlığı nedeniyle yetersiz beslenme ve emilim bozukluğundan muzdarip olduğunu söyledi.
Oğlunun sağlığının önceden çok iyi durumda ve kilosunun olması gerektiği seviyede olduğuna işaret eden Filistinli anne, "Usame, 14 ila 16 olması gerekirken 9 kiloya düştü." dedi.
İki aydır sınır kapılarının kapalı olduğunu ve hiçbir yardım alamadıklarını ifade eden acılı anne, Usame'nin günlük olarak yumurtaya ve ete ihtiyaç duyduğunu ancak yumurtanın 3 dolar, etin kilosunun ise 120 ila 150 dolar civarında olduğunu anlattı.
Oğlu ölümle burun buruna gelen Filistinli anne Rakab, "Fiyatlar çok yüksek ve Usame'ye ihtiyaçlarını almaya gücüm yetmiyor." diye konuştu.
Doktor Ahmed Abdulhalık el-Ferra ise yetersiz beslenme nedeniyle Gazze'de bütün bir neslin odaklanma sorunu yaşayacağını, zihinsel yetilerinin olumsuz etkileneceğini belirtti.
Gazze'deki çocukların yetersiz beslendikleri için kronik olarak kan değerlerinde düşüklük ve vitamin eksikliği olduğuna dikkati çeken doktor Ferra, şunları kaydetti:
"Biz biliyoruz ki çocuğun beyni ilk 3 yılda şekilleniyor. İlk 3 yıl eğer çocuk temel gıdalardan yoksun kalırsa çocuğun beyin yapısında kalıcı hasarlar oluşur. Sonradan bu temel gıdalara erişilse bile değişen bir durum olmaz."
Gazze'de insani kriz her geçen gün derinleşiyor
İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurma kararı aldı.
İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi.
Sivil altyapıyı ve hastaneleri de hedef alan İsrail, Gazze'de insani bir felakete neden oldu.
Bölgeye su ve elektrik tedarikinin kesilmesi ve sınır kapılarının kapalı tutulması Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı zor şartları daha da derinleştiriyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 355'e, yaralıların sayısının da 117 bin 248'e yükseldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.