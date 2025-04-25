Dolar
38.42
Euro
43.68
Altın
3,294.49
ETH/USDT
1,782.80
BTC/USDT
94,660.00
BIST 100
9,461.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trabzonspor U19 takımının UEFA Gençlik Ligi'nde finale yükselmesi, Trabzon Kent Meydanı’nda coşkuyla kutlanıyor
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

BM: Ukrayna'daki sivil kayıplar, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 70 arttı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Ukrayna Temsilcisi Billing, "BM'nin Ukrayna'daki İnsan Hakları İzleme Misyonunun bildirdiğine göre, ülkedeki sivil kayıplar, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 70 daha fazla." dedi.

Muhammet İkbal Arslan  | 25.04.2025 - Güncelleme : 25.04.2025
BM: Ukrayna'daki sivil kayıplar, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 70 arttı

Cenevre

Karolina Lindholm Billing, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Rus ordusunun Ukrayna'daki ölümcül saldırılarının yılın başından bu yana endişe verici şekilde yoğunlaştığına dikkati çeken Billing, dün başkent Kiev'e yönelik saldırıda 12 kişinin öldüğünü, 87 kişinin yaralandığını ve evlerin zarar gördüğünü anımsattı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Billing, son haftalarda Ukrayna'nın çeşitli şehirlerine yönelik saldırılarda çok sayıda sivilin öldüğüne ve altyapının zarar gördüğüne işaret ederek "BM'nin Ukrayna'daki İnsan Hakları İzleme Misyonunun bildirdiğine göre, ülkedeki sivil kayıplar, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 70 daha fazla." ifadesini kullandı.

BMMYK'nin, saldırılardan etkilenenlerin iyileşmelerine ve hayatlarını yeniden inşa etmelerine yardımcı olduğunu kaydeden Billing, "Bu kritik programlar için fon sağlayan hükümetimize ve özel sektör ortaklarımıza minnettarız ancak etkilenen insanlardan ve yetkililerden gelen çağrılara zamanında ve öngörülebilir bir yanıt sağlamak için daha fazlasına ihtiyaç var. BMMYK ve ortakları, gerekli fonu aldığı takdirde verimli bir şekilde hizmet sunma kapasitesine ve erişimine sahip." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Kızılay, Nurdağı'ndaki konteyner kentte "100. Yıl Kütüphanesi" açtı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ahlak bizim peşinden gideceğimiz en önemli davranış
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Türkiye Batı'nın kültür ajanlığını yapanlardan çok çekmiştir
Balıkesir'de ölü yunus sahile vurdu
DMM, "kaset ve şantaj" iddialarını yalanladı

Benzer haberler

BM: Ukrayna'daki sivil kayıplar, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 70 arttı

BM: Ukrayna'daki sivil kayıplar, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 70 arttı

Time dergisine konuşan ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Şi'nin kendisini aradığını belirtti

İngiltere Başbakanı Starmer, barış şartlarına Ukrayna'nın karar vermesi gerektiğini belirtti

BM, Sudan'da yaklaşık 25 milyon kişinin akut açlıkla karşı karşıya olduğunu bildirdi

BM, Sudan'da yaklaşık 25 milyon kişinin akut açlıkla karşı karşıya olduğunu bildirdi
BM: İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en yoğun çatışmalarla karşı karşıyayız

BM: İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en yoğun çatışmalarla karşı karşıyayız
Trump'a göre, Rusya'nın "savaşı durdurup Ukrayna'nın tamamını ele geçirmemesi" büyük bir taviz

Trump'a göre, Rusya'nın "savaşı durdurup Ukrayna'nın tamamını ele geçirmemesi" büyük bir taviz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet