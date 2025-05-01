Dolar
38.45
Euro
43.75
Altın
3,226.86
ETH/USDT
1,842.00
BTC/USDT
96,027.00
BIST 100
9,078.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eski Ercan Havalimanı’nda gerçekleştirilen TEKNOFEST 2025 KKTC'nin açılış töreninde konuşuyor
logo
Gündem

Narkokapan-Mersin Operasyonu'nda yakalanan 84 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik "Narkokapan-Mersin Operasyonu"nda gözaltına alınan 112 şüpheliden 84'ünün tutuklandığını bildirdi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 01.05.2025 - Güncelleme : 01.05.2025
Narkokapan-Mersin Operasyonu'nda yakalanan 84 şüpheli tutuklandı

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hazırlıkları 6 ay süren operasyonda, özellikle mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satan şüphelilerin hedef alındığını belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yerlikaya, operasyonun Mersin'in Akdeniz, Anamur, Çamlıyayla, Erdemli, Mezitli, Silifke, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde, narkotik, istihbarat ve asayiş ekiplerinden oluşan 460 personel, 4 jandarma komando timi, 4 özel eğitimli narkotik köpeği ve 6 jandarma motorlu asayiş timinin katılımıyla düzenlendiğini kaydetti.

Çalışmalar sonucu yakalanan 112 şüpheliden 84'ünün tutuklandığını, 28'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini bildiren Yerlikaya, "Gençlerimizin hayatını çalmaya cüret eden o zehir tacirlerine bir kez daha net bir şekilde gösterdik: Girdiğiniz sokak, çıkmaz sokaktır." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hocalı ve Şuşa'da, Ermenilerin katlettiği sivillere ait olduğu düşünülen toplu mezarlar bulundu
Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan TEKNOFEST KKTC paylaşımı
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Narkokapan-Mersin Operasyonu'nda yakalanan 84 şüpheli tutuklandı

Benzer haberler

Narkokapan-Mersin Operasyonu'nda yakalanan 84 şüpheli tutuklandı

Narkokapan-Mersin Operasyonu'nda yakalanan 84 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da usulsüz çakar kullanılan aracın geçiş üstünlüğü hakkı iptal edildi

Bakan Yerlikaya: Yakın koruma polislerimizin kameraları bantla kapatma gibi bir görevi yoktur

Siber suçlara ilişkin 68 ilde düzenlenen operasyonlarda 169 şüpheli yakalandı

Siber suçlara ilişkin 68 ilde düzenlenen operasyonlarda 169 şüpheli yakalandı
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 210 şüpheli yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 210 şüpheli yakalandı
Antalya merkezli 13 ildeki dolandırıcılık operasyonlarında 139 şüpheli yakalandı

Antalya merkezli 13 ildeki dolandırıcılık operasyonlarında 139 şüpheli yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet