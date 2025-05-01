Narkokapan-Mersin Operasyonu'nda yakalanan 84 şüpheli tutuklandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik "Narkokapan-Mersin Operasyonu"nda gözaltına alınan 112 şüpheliden 84'ünün tutuklandığını bildirdi.
Ankara
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hazırlıkları 6 ay süren operasyonda, özellikle mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satan şüphelilerin hedef alındığını belirtti.
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Yerlikaya, operasyonun Mersin'in Akdeniz, Anamur, Çamlıyayla, Erdemli, Mezitli, Silifke, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde, narkotik, istihbarat ve asayiş ekiplerinden oluşan 460 personel, 4 jandarma komando timi, 4 özel eğitimli narkotik köpeği ve 6 jandarma motorlu asayiş timinin katılımıyla düzenlendiğini kaydetti.
“NARKOKAPAN-MERSİN operasyonumuzda 112 torbacı gözaltına alındı.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 1, 2025
Salı günü sabah 05.00’da başlayan ve dün tamamlanan uyuşturucu operasyonunumuzu Mersin’de gerçekleştirdik:
🟥 Operasyondaki hedefimiz özellikle gençlerimize musallat olan mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu… pic.twitter.com/0uzgWpOLSV
Çalışmalar sonucu yakalanan 112 şüpheliden 84'ünün tutuklandığını, 28'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini bildiren Yerlikaya, "Gençlerimizin hayatını çalmaya cüret eden o zehir tacirlerine bir kez daha net bir şekilde gösterdik: Girdiğiniz sokak, çıkmaz sokaktır." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.