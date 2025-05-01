Dolar
38.45
Euro
43.65
Altın
3,222.16
ETH/USDT
1,848.50
BTC/USDT
96,396.00
BIST 100
9,078.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TEKNOFEST KKTC kapılarını ziyaretçilere açtı
logo
Gündem

Bakü'de, Azerbaycanlı ve Türk kadınlar ortak kermes düzenledi

Bakü'de, Azerbaycanlı ve Türk kadınların açtığı kermeste satılan ürünlerden elde edilecek gelirle ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunulacak.

Ruslan Rehimov  | 01.05.2025 - Güncelleme : 01.05.2025
Bakü'de, Azerbaycanlı ve Türk kadınlar ortak kermes düzenledi Fotoğraf: Resul Rehimov/AA

Bakü

Türk hayırseverlerin kurduğu ve Azerbaycan'da uzun yıllardır faaliyet gösteren Gençliğe Yardım Fonu'nda (GYF) düzenlenen kermeste, kadınların yaptığı el işi ürünler ve yiyecekler satışa sunuldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kermese Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün'ün eşi Zühre Akgün, KKTC'nin Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer, Bakü Büyükelçiliği müşavirleri, Azerbaycanlı yetkililer ve çok sayıda kişi katıldı.

Vatan için canlarını feda eden şehitlerin saygı duruşu ile anılması ve milli marşların okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Zühre Akgün, hayırseverliğin ve dayanışmanın öneminden bahsetti.

Akgün, infak edenin kaybetmeyeceğini, veren elin alan elden üstün olduğunu, hayır için yapılan katkıların Allah katında karşılıksız bırakılmayacağını belirterek, kermesin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

GYF Başkanı Ahmet Tecim, Türk ve Azerbaycanlı kadınların ortak kermesleri gelenek haline getirdiklerini söyledi.

Üç gün devam edecek kermesten elde edilen gelir, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği'nde değişiklikleri içeren düzenlemeler Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan videolu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
Devlet yardımlarına muafiyet getiren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde değişikliğe gidildi
Bakü'de, Azerbaycanlı ve Türk kadınlar ortak kermes düzenledi
Budapeşte'de "Macar-Türk Kültür, Yükseköğretim ve Yenilikçilik Zirvesi" programı yapıldı

Benzer haberler

Bakü'de, Azerbaycanlı ve Türk kadınlar ortak kermes düzenledi

Bakü'de, Azerbaycanlı ve Türk kadınlar ortak kermes düzenledi

Hocalı ve Şuşa'da, Ermenilerin katlettiği sivillere ait olduğu düşünülen toplu mezarlar bulundu

Anayasa Mahkemesi, TÜRK-AY dönem başkanlığını Azerbaycan Anayasa Mahkemesine devretti

Pezeşkiyan'ın Bakü ziyareti, İran-Azerbaycan ilişkilerinin normalleşmesi açısından önem taşıyor

Pezeşkiyan'ın Bakü ziyareti, İran-Azerbaycan ilişkilerinin normalleşmesi açısından önem taşıyor
Azerbaycan, Erivan ve Paris'ten Türk ve Azerbaycan bayraklarının yakılmasını önlemelerini istedi

Azerbaycan, Erivan ve Paris'ten Türk ve Azerbaycan bayraklarının yakılmasını önlemelerini istedi
Azerbaycan ile Çin arasında kapsamlı stratejik ortaklık bildirisi imzalandı

Azerbaycan ile Çin arasında kapsamlı stratejik ortaklık bildirisi imzalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet