MHP Genel Başkanı Bahçeli, "30 Ağustos 1922, iki asrı aşan ricat devrinin tersine çevrildiği, düşman önünde gittikçe geriye çekilen hudut çizgilerinin bu defa Türk süngüsünün istikametinde batıya doğru sürüldüğü gündür." ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı: MHP Genel Başkanı Bahçeli, "30 Ağustos 1922, iki asrı aşan ricat devrinin tersine çevrildiği, düşman önünde gittikçe geriye çekilen hudut çizgilerinin bu defa Türk süngüsünün istikametinde batıya doğru sürüldüğü gündür." ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, "Türk milletinin Anadolu'daki son büyük ölüm-kalım mücadelesinde 30 Ağustos 1922, iki asrı aşan ricat devrinin tersine çevrildiği, düşman önünde gittikçe geriye çekilen hudut çizgilerinin bu defa Türk süngüsünün istikametinde batıya doğru sürüldüğü gündür." ifadesine yer veren Bahçeli, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da kesilen hükmün ağırlığını kavramak için birkaç günlük bir muharebenin hudutlarından çıkıp, Türk milletinin iki asrı aşan mücadele tarihine bakmak gerektiğini belirtti.

Bahçeli, 1699 Karlofça'yla başlayan toprak kayıplarının, 93 Harbi'nin ağır yaralarıyla derinleştiğini, Balkan Harpleri'nde Rumeli'nin bağrından koparılan 100 binlerin acısının, Trablusgarp'tan Kafkasya'ya, Çanakkale'den Filistin'e kadar uzanan cephelerde verilen insan ve vatan kayıplarıyla birleştiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Mondros'la ordusu dağıtılmak, Sevr'le vatanı parçalanmak, İzmir'in işgaliyle Anadolu'nun kalbine kadar sokulmak istenen Türk milleti için mesele artık kaybedilmiş toprakların hesabından çıkmış, elde kalan son vatan üzerinde hür yaşayıp yaşayamayacağımızın davasına dönüşmüştür. İstiklal Harbi'nin bütün askeri kudreti; genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, topyekun ayağa kalkan milli seferberlik ruhuyla işte bu hakikat etrafında çelikleşmiştir."

MHP Genel Başkanı Bahçeli, mütareke hükümlerinin arkasına saklanan işgal kuvvetleri limanlara, kışlalara, demiryollarına ve şehirlere el uzatırken; Anadolu'nun farklı köşelerinde yükselen itirazın, Samsun'dan Havza'ya, Amasya'dan Erzurum'a ve Sivas'a uzanan mücadeleyle müşterek bir istikamete kavuştuğunu, Ankara'da devlet iradesine dönüştüğünü belirterek, "İnönü'de yeniden doğrulan Türk ordusu, Kütahya-Eskişehir'in çetin şartlarında Sakarya'nın doğusuna çekilirken iradesinden hiçbir şey kaybetmemiş; Ankara'nın ufkunda düşman top seslerinin duyulduğu günlerde Türk milleti, altında izmihlal ateşi, karşı yakasında istiklal ve milli beka bulunan bir sırat köprüsünün üzerinde yürümüştür." ifadesini kullandı.

"Türk'ün hesabı henüz kapanmamıştır"

Mesajında "Sakarya'da yirmi iki gün ve gece boyunca kanla tutulan hat, yedi düvelin sırtını sıvazladığı Yunan taarruzunun belini kırmış; asırlardır ağır bedellerle sınanan Türk milletinin istikbali, istiklal istikametinde yeniden şahlanmıştır." ifadelerini kullanan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Fakat Türk'ün hesabı henüz kapanmamıştır. Ordunun noksanları tamamlanmış, milletin kıt imkanları aynı hedef uğruna seferber edilmiş, düşmanın kökünü Anadolu'dan sökecek nihai zaferin saati, sabır ve sebatla beklenmiştir. 26 Ağustos sabahında Kocatepe'nin karanlığını yaran Türk topçusu, bekleyişin bittiğini ilan etmiştir. Afyon hattı parçalanmış, Türk ordusu 4 gün boyunca düşmanın yollarını adım adım kapatarak Dumlupınar'daki nihai hesaplaşmanın çemberini örmüştür. Nihayet 30 Ağustos'ta Dumlupınar, iki asırlık hesabın görüldüğü meydana dönüşmüştür. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın sevk ve idaresindeki kahraman Türk ordusu; piyadenin süngüsü, topçunun ateşi, süvarinin yıldırım misali sürati ve Mehmetçiğin ölümden sakınmayan imanıyla emperyalist hesapların piyonlarını tarumar etmiş, Karlofça'dan Balkan Harpleri'ne kadar biriken hicranın, Mondros'un hüsranının, Sevr'in hayasız hesabının cevabı Dumlupınar'da verilmiştir.

Türk ordusu zaferin ardından durmamış; 9 Eylül'de İzmir'e vardığında Anadolu'ya sokulan müstevli, başladığı yerde denize dökülmüştür. Kocatepe'de alınan karar, Dumlupınar'da verilen hüküm, İzmir'de nihayet bulan hakikat bellidir, bu vatan üzerinde son söz Türk milletinindir."

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Harbi'ne omuz veren kahraman askerleri, bu toprakları kanlarıyla, canlarıyla vatan kılan şehitleri ve gazileri rahmet ve minnetle yad eden Bahçeli, "30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene." ifadelerini kullandı.



