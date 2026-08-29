Bakan Bak'ın A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa şampiyonu olacağına inancı tam

Fatih Belediyesi tarafından organize edilen Yaz Spor Okulları Kapanış Şenliği, Mimar Sinan Stadı'nda düzenlendi. Organizasyona Bakan Bak'ın yanı sıra İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan ile Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da katıldı.

Şenlikte konuşan Osman Aşkın Bak, sporun toplumun gelişmesinde ve birleşmesinde önemli rol oynadığını belirterek, "Sporun birleştirici ve iyileştirici gücü ortada. Yaz boyunca 8 bin 500 öğrencinin tesislerde eğitmenler eşliğinde spor yapması, ailelerin çocuklarını alıp spor salonlarına, yüzme havuzlarına, futbol sahalarına getirmesi gerçekten çok kıymetli." dedi.

Devam eden uluslararası turnuva ve organizasyonlarda yer alan milli takımlar ile sporculara başarı dileyen Bakan Bak, "Dün akşam '12 Dev Adam' Litvanya'yı yendi. Dünya Kupası elemeleri yolunda çok önemli bir galibiyet elde etti. 'Filenin Sultanları' grupta son maçı kaybetti ama iddiamız devam ediyor. İnşallah onlar da burada Avrupa şampiyonu olacak. Şu anda Akdeniz Oyunları'nda ülkemizi temsil eden milli sporcularımıza da teşekkür ediyoruz. Onlar da altın, gümüş ve bronz madalyaları toplamaya devam ediyor." diye konuştu.

"Türkiye'nin dört bir yanına binlerce tesis yapmaya devam ediyoruz"

Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin farklı yerlerindeki tesis yatırımlarına devam ettiklerini dile getirdi.

Bakanlık olarak spor yatırımlarına devam ettiklerini aktaran Bak, "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Türkiye'nin dört bir yanına binlerce tesis yapmaya devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi, eski bir futbolcu olması, sporu çok sevmesi ve gençlerin spor yapması için tesislerin yapılması talimatı çerçevesinde halı sahalar, spor tesisleri, salonlar yapıyoruz. Bu eserlerin bir kısmını da sevdiğimiz, büyüdüğümüz, sokaklarında top oynadığımız, sahalarında maç yaptığımız ve aynı zamanda siyaset yaptığımız Fatih'te hayata geçiriyoruz. Fatih Belediye Başkanı Ergün Bey de verdiğimiz desteğin en iyi şekilde değerlendirilmesini sağlıyor. O yüzden başkana teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Fatih Belediyesinin Yedikule'de yaptığı spor köyüne vurgu yapan Bakan Bak, "Daha önce mezbelelik olan Yedikule'deki bir yeri başkan spor köyüne çevirdi. Oraya futbol sahaları, padel sahası, tenis tesisi yaparak çok güzel bir ortama çevirdi. Her şey çocuklarımız ve gençlerimiz için." ifadelerini kullandı.

"Önceliğimiz çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmak"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, önceliklerinin çocuk ve gençleri çeşitli kötü alışkanlıklardan uzak tutmak olduğunu söyledi.

Yapılan yatırımların bu amaca hizmet ettiğini vurgulayan Bak, "Bizim için en önemli şey, çocuklarımızın dijital bağımlılık, uyuşturucu, kumar, içki gibi kötü alışkanlıklardan uzak tutulması. O yüzden daha fazla spor tesisi ve kulüplerle işbirliği yapacağız. Çocuklarımızın spora yönelmesini istiyoruz. Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesiyle bu zamana kadar 12 milyon gencimize, çocuğumuza, vatandaşımıza yüzme öğrettik. Bunların hepsi bu ülkenin gençleri için. Buradaki spor kulüplerinin başkanları ve yöneticilerine de teşekkür ediyorum. Bana göre onlar gerçek birer kahraman. Mahallenin çocuklarını alıp spora yönlendiren, kötü alışkanlıklardan uzak tutan, cebindeki parayı çocuklar için harcayan, onlar için araba tutan, bir sakatlığı olduğu zaman da hastaneye götüren, yardım eden büyük kahraman insanlar. Amatör kulüp yöneticilerini, antrenörlerine yürekten alkışlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin bir spor ülkesi olma yolunda hızla ilerlediğini dile getiren Osman Aşkın Bak, "Sayın Cumhurbaşkanımıza bize, spora ve gençlere verdiği destek için teşekkür ediyoruz. Biz hep beraber büyüyen, gelişen, güçlü Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.