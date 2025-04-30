İstanbul'da usulsüz çakar kullanılan aracın geçiş üstünlüğü hakkı iptal edildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da usulsüz çakar kullanılan aracın geçiş üstünlüğü hakkının iptal edildiğini bildirdi.
Ankara
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ta ışıklı ve sesli uyarı işaretiyle geçiş üstünlüğü hakkını usulsüz biçimde kullanarak emniyet şeridi ihlali yapan ve görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşılan aracın tespit edildiğini belirtti.
Beşiktaş’ta ışıklı ve sesli uyarı işaretiyle (çakar) geçiş üstünlüğü hakkını usulsüz biçimde kullanarak emniyet şeridi ihlali yapan ve bu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşılan araç tespit edildi.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 30, 2025
ARACIN ÜZERİNDEKİ TRAFİKTE GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ HAKKI (ÇAKAR) İPTAL EDİLDİ.… pic.twitter.com/dhozam79fm
Aracın üzerindeki çakarın iptal edildiğini aktaran Yerlikaya, "Araç sürücüsüne yaptığı ihlaller sebebiyle ışıklı ve sesli uyarı işaretini takılacağı yerlerin dışında kullanmak, emniyet şeridi ihlali yapmak, geçiş üstünlüğü hakkını gereksiz kullanmak, seyir halinde cep telefonu kullanmak, emniyet kemeri kullanmamak ve standart dışı plaka takmak nedeniyle 155 bin 401 lira idari para cezası uygulanmıştır." ifadelerini kullandı.
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