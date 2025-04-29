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Politika

Bakan Yerlikaya: Yakın koruma polislerimizin kameraları bantla kapatma gibi bir görevi yoktur

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "Polislerin bantlarla kamera kapattığı" iddiasının doğru olmadığını belirterek, "Yakın koruma polislerimizin kameraları bantla kapatma gibi bir görevi yoktur." açıklamasında bulundu.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 29.04.2025 - Güncelleme : 29.04.2025
Bakan Yerlikaya: Yakın koruma polislerimizin kameraları bantla kapatma gibi bir görevi yoktur

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özel'in, "polislerin bant taşıdığı ve bantlarla kamera kapattığı" iddiasına tepki gösterdi.

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Bu iddianın doğru olmadığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Daha iyi anlaman için sana 'Özel' bir açıklama da yapayım: Bir, yakın koruma polislerimizin kameraları bantla kapatma gibi bir görevi yoktur. İki, seni koruyan polislerimiz dahil hiçbiri cebinde bant taşımaz. Üç. Bantçı... Söylediklerin alçak bir iftiradır. Hangi kamerayı bantlarsanız bantlayın, milletimizin gönül gözü, olan bitenleri kaydediyor."

"Bant taşıma ve bantlarla kamera kapatma uygulaması kesinlikle yoktur"

Bakan Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin basın açıklamasını da paylaştı.

Genel Müdürlüğün açıklamasında, "Bugün itibarıyla Emniyet Genel Müdürlüğümüze bağlı fiili olarak yakın koruma görevi ifa eden 5 bin 263 koruma polisimiz vardır. Yakın koruma eğitimleri, EGM Koruma Daire Başkanlığına bağlı Koruma Eğitim Akademisinde verilmektedir. Eğitim müfredatında 'bant taşıma ve bantlarla kamera kapatma' uygulaması kesinlikle yoktur. Söz konusu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

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