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Siber suçlara ilişkin 68 ilde düzenlenen operasyonlarda 169 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 68 ilde "yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi, bilişim sistemlerine girme" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 169 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Sefa Bilgitekin  | 28.04.2025 - Güncelleme : 28.04.2025
Siber suçlara ilişkin 68 ilde düzenlenen operasyonlarda 169 şüpheli yakalandı

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlükleri siber suçlarla mücadele şube müdürlüklerince Afyonkarahisar, Yalova, İstanbul, Uşak, Aksaray, Diyarbakır, Sakarya, Sivas merkezli 68 ilde "yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi, bilişim sistemlerine girme ve kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi verdi.

Operasyonlarda, 169 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Şüphelilerden 20'si tutuklandı, 43'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Yakalanan şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden 'düşük faizli kredi, yüksek kazanç vaadiyle yatırım' temalarını kullanarak dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunduğu, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık ettiği, sosyal medya platformları üzerinden çocuk istismarı görüntülerini sattığı tespit edildi."

Şüpheliler hakkında savcılıklarca soruşturma başlatıldığını, operasyon kapsamında çok sayıda dijital materyalin de ele geçirildiğini belirten Yerlikaya, "Valilerimizi, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik ediyorum. Tanımadığımız kişilere para göndermeyelim, kolay kazanç vaat eden tekliflere aldanmayalım. Unutmayalım siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır." ifadelerini kullandı.

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