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Tekirdağ'da poyraz 5 gündür deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

Marmara Denizi'nde 5 gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Mesut Karaduman  | 01.05.2025 - Güncelleme : 01.05.2025
Tekirdağ'da poyraz 5 gündür deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

Tekirdağ

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.

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Poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiliyor.

Süleymanpaşa ilçesindeki küçük tekneli balıkçılar, bugün de denize açılamadı.

Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte, poyrazın yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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