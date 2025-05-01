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Antalya'da Tahtalı Dağı zirvesine kar yağdı

Antalya'nın Kemer ilçesindeki Tahtalı Dağı'nın zirvesinde kar yağışı etkili oldu.

Bekir Bektaş  | 01.05.2025 - Güncelleme : 01.05.2025
Antalya'da Tahtalı Dağı zirvesine kar yağdı

Antalya

Sabah saatlerinde başlayan kar nedeniyle 2365 metre rakımlı Tahtalı Dağı'nın zirvesi kısa sürede beyaza büründü.

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Tahtalı Dağı'na turistik teleferik seferleri düzenleyen Olympos Teleferik Genel Müdür Yardımcısı Haydar Culfa, beyaza bürünen zirvenin güzel manzaralar oluşturduğunu ifade etti.

Tesislerine gelen ziyaretçilerin kar sürpriziyle karşılaştıklarını kaydeden Culfa, misafirlerin de manzaranın keyfini çıkardıklarını söyledi.

Culfa, "Antalya'ya gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler sahilde denize girebilecekleri bir havadan teleferikle Tahtalı zirvesine çıktıklarında kar topu oynayabilecekleri bir manzarayla karşılaşmış oldular. Bundan dolayı misafirlerimiz de büyük bir keyif ve şaşkınlık yaşadılar." diye konuştu.

Tesislerinin Türk ve İsviçreli mühendis ekipleri eşliğinde yakın zamanda bakım çalışmalarını tamamlayarak tam kapasiteyle hizmet verdiğini belirten Culfa, misafirlerini ağırlamaya hazır olduklarını bildirdi.

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