Dolar
38.42
Euro
43.64
Altın
3,302.77
ETH/USDT
1,775.60
BTC/USDT
93,702.00
BIST 100
9,492.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yılı dolayısıyla Yeni Zelanda Anıtı'nda anma töreni düzenleniyor Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yılı dolayısıyla SOLO TÜRK gösteri uçuşu gerçekleştiriyor Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yalova Üniversitesi Açılış Töreni’nde konuşuyor
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusu şafak vakti Gazze'de çadırlarını hedef aldığı 5 kişilik aileyi yok etti

İsrail ordusunun şafak vakti Gazze Şeridi’nin güneyindeki el-Mevasi bölgesinde hedef aldığı çadırda, anne ve baba ile 3’ü çocuğu hayatını kaybetti.

Jomaa Younis, Esat Fırat  | 25.04.2025 - Güncelleme : 25.04.2025
İsrail ordusu şafak vakti Gazze'de çadırlarını hedef aldığı 5 kişilik aileyi yok etti Fotoğraf: AA/Arşiv

Gazze

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentine bağlı el-Mevasi bölgesinde "Ebu Tuayme" ailesinin çadırına hava saldırısı düzenledi.

Vurulan çadırda yaşayan İbrahim Halil Ebu Tuayme ve eşi Hanadi Şaban Ebu Tuayme ile çocukları 8 yaşındaki Semira, 6 yaşındaki Azim ve 4 yaşındaki Rafet yaşamlarını yitirdi.

Ebu Tuayme ailesi, İsrail saldırılarından kaçmak için Han Yunus kentindeki evlerini terk edip el-Mevasi bölgesinde bulabildikleri bu çadıra sığınmışlardı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Öte yandan İsrail ordusuna bağlı savaş uçakları, Han Yunus kentindeki el-Menara bölgesinde bir evi hedef aldığı, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı da Han Yunus’un doğusundaki Abasan el-Kebire bölgesinde toplanan insanlara saldırı düzenledi.

Söz konusu saldırılarda henüz ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

⁠⁠Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1978 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 207 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 355'e, yaralıların sayısının da 117 bin 248'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Huzur İstanbul" uygulamasında 804 kişi yakalandı
Türkiye'nin aktif yaşlanma endeksi değeri 2024'te 29,7 oldu
İstanbul'da deprem endişesi yaşayan bazı vatandaşlar, millet bahçeleri ve parklarda kalmayı sürdürüyor
Akdeniz kıyılarında görülen köpek balıkları, yavru ve zararsız
Riskli yapılar 4 aşamada yenileniyor

Benzer haberler

Trump yönetimi, Yale Üniversitesinin Filistin destekçisi öğrencilere karşı adımlarına destek verdi

Trump yönetimi, Yale Üniversitesinin Filistin destekçisi öğrencilere karşı adımlarına destek verdi

İsrail ordusu şafak vakti Gazze'de çadırlarını hedef aldığı 5 kişilik aileyi yok etti

Avusturya'da siyonizm karşıtı Museviler, Gazze'deki soykırıma dikkati çekmek için kongre düzenleyecek

Litvanya hükümeti, Filistin'i tanıyabileceği sinyali verdi

Litvanya hükümeti, Filistin'i tanıyabileceği sinyali verdi
İsrailliler, Gazze'ye insani yardım girişine izin verilmemesini boş tencerelerle protesto etti

İsrailliler, Gazze'ye insani yardım girişine izin verilmemesini boş tencerelerle protesto etti
Gazze'de İsrail saldırılarında öldürülen Filistinli çocukların fotoğrafları Tel Aviv'deki gösteride taşındı

Gazze'de İsrail saldırılarında öldürülen Filistinli çocukların fotoğrafları Tel Aviv'deki gösteride taşındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet