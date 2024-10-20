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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'nin kuzey ve güneyine düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzey ve güney bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 7 Filistinli daha hayatını kaybetti.

Muhammed Emin Canik  | 20.10.2024 - Güncelleme : 20.10.2024
İsrail'in Gazze'nin kuzey ve güneyine düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli öldü Fotoğraf: Dawoud Abo Alkas - AA

İstanbul

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail topçu birlikleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da bulunan Eş-Şevafi Kliniği yakınındaki bir evi bombaladı. Saldırıda 1 kız çocuğu hayatını kaybetti, bir kadın da ağır yaralandı.

İsrail ordusu Beyt Lahiya'daki polis karakolu yakınında bir grup Filistinliyi hedef aldı. Saldırıda aralarında bir kız çocuğunun da bulunduğu 7 kişi ağır şekilde yaralandı.

İsrail keşif uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin batısında En-Nasr Mahallesi'nde bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu 2 kişi öldü. Kentin batısındaki Şeyh Rıdvan Kliniği çevresinde İsrail topçusunun bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu da 4 kişi yaralandı.

İsrail savaş uçakları güneydeki Refah'ı bombaladı

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta İsrail savaş uçakları Hirbet el-Ades bölgesinde bir grup Filistinliyi hedef aldı.

Saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda Filistinli de yaralandı.

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