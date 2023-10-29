İsrail'in, Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 130'u aşkın kişi öldü
İsrail ordusunun, Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 130'un üstünde Filistinlinin hayatını kaybettiği, onlarcasının yaralandığı belirtildi.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, 23'üncü gününde de aralıksız devam etti.
- İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 7 bin 703'e yükseldi
- Dünya basını, İsrail ordusunun Gazze'ye saldırısını İsrail tarafından izliyor
- Arap ülkeleri, İsrail'in Gazze'ye dönük kara operasyonlarının yansımalarına karşı uyardı
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Gazze'nin En-Nuseyrat ve El-Miğrafe bölgeleri ile Bi'r Nace, Deyr Belah, Refah ve Han Yunus kentlerindeki evlere hava saldırısı düzenlenirken, Eş-Şucaiyye, Ez-Zeytun, Et-Tuffah ve Ed-Derec mahalleleri de topçu ateşiyle karadan vuruldu.
İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik yoğun bombardımanı devam ediyor— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 28, 2023
Birçok sivil yerleşim bölgesi bombaların hedefi oluyor https://t.co/DOP6fHJFhs pic.twitter.com/0hjEFqVizC
Şati Mülteci kampında gerçekleştirilen saldırılarda onlarca Filistinli ölürken, onlarcası da yaralandı. Sayıya ilişkin bilgi verilmedi.
Tel el-Heva, Tuffah ve Şucaiyye mahalleleri ile El-Bureyc ve Nuseyrat mülteci kampları, Bi'r Nace ve Deyr Belah'taki saldırılarda da ölen ve yaralananlar oldu.
Zeytun Mahallesi'nde pek çok eve düzenlenen saldırılarda en az 30 Filistinli öldü, onlarcası yaralandı.
Cebaliya Mülteci Kampı'nda sivillerin yaşadığı evlere gerçekleştirilen saldırılarda da en az 45 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Han Yunus ve Refah'taki saldırılarda en az 57 Filistinli yaşamını yitirdi.
Batı Şeria'nın farklı kentlerine baskınlarında 3 kişi öldü
Asker Mülteci Kampı baskınında Filistinlilerle İsrail güçleri arasında çıkan çatışmada, göğsünden ağır yaralanan 1 kişi hayatını kaybederken, 10 Filistinli yaralandı. Balata Mülteci Kampındaki baskında ise 4 Filistinli yaralandı.
Baskın sırasında İsrail güçleri, mayıs ayında öldürülen Hasan Katanani'nin ailesinin yaşadığı ve daha önce boşaltılan 2 katlı evi bombayla patlattı.
Beyt Rima beldesindeki baskında çıkan çatışmada ise Nasır Abdullatif el-Bergusi isimli bir Filistinli hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
Tammun beldesindeki baskında da 1 Filistinli öldü, 5'i gerçek mermiyle olmak üzere 7 Filistinli yaralandı. Ayrıca, 1'i kadın 3 Filistinli gözaltına alındı.
El-Halil'e bağlı Et-Tabaka köyüne yönelik baskın sırasında çıkan çatışmada, 1 Filistinli bacağından vuruldu. Beni Naim beldesinde ise onlarca kişi atılan gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdi.
Cenin'deki baskında, İsrail güçleriyle Filistinliler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı, 5 Filistinli yaralandı.
Cenin ve Es-Sile el-Harisiyye beldesine düzenlenen baskınlarda 5 Filistinli gözaltına alındı.
Nablus'un kuzeybatısındaki Barka beldesinde 5, Avarta beldesinde ise 3 Filistinli gözaltına alındı.
İsrail güçleri her gün Batı Şeria'nın farklı noktalarına baskınlar düzenliyor. Bu baskınlarda çok sayıda Filistinli gözaltına alınıyor ve Filistinlilere ait evler yıkılıyor. Filistinlilerin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmalarda ise çok sayıda kişi ölüyor ve yaralanıyor.
En son verilere göre işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ölen Filistinli sayısı 110, yaralı sayısı ise 1900 olarak açıklanmıştı.
Gazze'de iletişim ve internetin kademeli olarak geri döndüğü duyuruldu
Jawwal'ın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İsrail'in şiddetli saldırıları nedeniyle 27 Ekim'den bu yana kesik olan iletişim ve internetin kademeli olarak geri döndüğü belirtildi.
Açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki iç ağ konusunda, sahadaki durumun ciddiyetine rağmen, teknik ekipler ağdaki hasarı mümkün olduğu kadar onarmak için ellerinden gelen her şeyi mevcut yetenekler dahilinde yapıyorlar." ifadesine yer verildi.
Jawwal'dan 27 Ekim'de yapılan paylaşımda İsrail'in düzenlediği yoğun bombardıman nedeniyle bölgedeki altyapının zarar gördüğü duyurulmuştu.
Paylaşımda, Gazze'deki tüm telefon ve internet hizmetlerinin sona erdiği ve "Gazze'nin dünya ile bağlantısının kesildiği" belirtilmişti.
Elon Musk, Gazze'ye uydu bağlantısı desteği sunacağını duyurmuştu
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerini tamamen kesmesinin ardından X sosyal medya platformundaki yüzlerce kullanıcı insani yardım koordinasyonu için Starlink uydu sisteminin hizmete sunulmasını talep etmişti.
Bunun üzerine Elon Musk, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, sahibi olduğu Starlink uydu internet sistemi firmasının Gazze Şeridi'ndeki tanınmış uluslararası yardım kuruluşlarına bağlantı hizmeti sunacağını duyurmuştu.
İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, Tesla ve SpaceX şirketlerinin sahibi Elon Musk'ın uluslararası yardım kuruluşlarına Gazze Şeridi'nde internet sağlama girişimine tepki göstererek, Gazze'de internet sağlama girişimiyle mücadele edeceklerini açıklamıştı.
İsrail'in Gazze'ye saldırıları
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.
İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.
Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 195'i çocuk, 1863'ü kadın olmak üzere 7 bin 703'e çıktığını, 19 bin 743 kişinin de yaralandığını duyurdu.
İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 111 Filistinlinin öldüğü, 1900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.
Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.
İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.
Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.
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