İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 7 bin 703'e yükseldi
İsrail'in 22 gündür yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde ölenlerin sayısı 377 artarak 7 bin 703'e yükseldi.
İsrail dün akşam Gazze'nin kuzeyi başta olmak üzere bölgeye yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı.
- Havadan ve karadan en şiddetli bombardımana maruz kalan Gazze'ye yönelik İsrail'in zırhlı haraketliliği de artıyor
- BM Genel Kurulu, Gazze'de acil insani ateşkes istenilen karar tasarısını kabul etti
- İsrail'in şiddetli saldırılarla Gazze'nin dünyayla bağlantısını koparması uluslararası alanda tepki topladı
- İsrail, Gazze'ye gece yarısı saldırısında Şifa ve Endonezya hastanelerinin çevresini hedef aldı
- Filistin'den, dünya ülkelerine "İsrail'i Gazze'de ateşkes ilan etmeye zorlayın" çağrısı
Gazze'nin kuzeyini obüslerle vuran İsrail ordusu, daha sonra da bölgeye yoğun hava saldırıları düzenledi.
Gazze’nin birçok noktasını vuran İsrail ordusu, bölgeye sabaha kadar aralıksız bomba yağdırdı.
• İsrail ordusu, bölgeye sabaha kadar aralıksız bomba yağdırdı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 28, 2023
• Gazze'de iletişim hatlarında kesinti meydana geldi
İsrail, abluka altındaki Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor https://t.co/g3nlWppBDb pic.twitter.com/2VCftROqAe
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde düzenlediği basın toplantısında, bölgedeki can kayıpları ile yaralılara ilişkin bilgi verdi.
Kudra, İsrail'in son saatlerde düzenlediği saldırılarda 53 katliam gerçekleştirdiğini ve 377 kişinin daha hayatını kaybettiğini söyledi.
Sabah saatlerindeki gelişmeler
İsrail sabah saatlerinden itibaren de Gazze’nin kuzeyini yoğun obüs atışlarıyla vurmaya başladı.
İsrail’in Gazze sınırında bulunan Sderot kentindeki AA muhabiri, sınırın İsrail tarafında zaman zaman tank hareketliliği görüldüğünü aktardı.
Bölgede ara ara silah sesleri duyuluyor, İsrail’e ait savaş uçakları ve insansız hava araçları uçuyor.
Gazze'de telefon ve internet iletişim hatlarındaki kesinti de devam ediyor.
İsrail saldırıları, hükümet binaları, sivillere ait konutları, boş arazileri hedef aldı; çok sayıda can kaybı ve yaralanmaya yol açtı.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 28, 2023
AA Muhabiri Mustafa Deveci, son gelişmeleri aktardı https://t.co/g3nlWppBDb pic.twitter.com/MatjRpUN36
İsrail-Filistin çatışması 22. gününde devam ediyor
İzzeddin el-Kassam Tugayları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde İsrail güçlerinin denizden düzenlediği operasyon girişimini püskürttüklerini duyurdu.
Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cuma sabahı düşman (İsrail) Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kenti sahiline çıkarma operasyonu girişiminde bulundu." ifadeleri kullanıldı.
İsrail güçlerinin fark edilmesinin ardından çatışma çıktığı kaydedilen açıklamada, İsrail'in birliğini kurtarmak için havadan müdahalede bulunduğu, birliğin ise arkasında bir miktar mühimmat bırakarak kaçtığı belirtildi.
İsrail ordusu, kara kuvvetlerinin "Gazze Şeridi'ndeki operasyonlarını genişleteceğini" duyurdu
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarını artırdığını ve gece kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu.
İsrail Ordu Sözcüsü Hagari, düzenlediği basın toplantısında, Gazze'deki hava saldırılarını artırdıklarını ve İsrail Hava Kuvvetlerinin "Gazze'deki yer altı hedeflerine geniş çapta saldırılar düzenlediğini" açıkladı.
İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Gazze'nin yoğun bombardıman altında olduğunu ve telekomünikasyonun kesildiğini belirterek "Dünyanın artık yeter demesi için (Gazze'de) daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor?" ifadesini kullandı.
Hamas, Gazze Şeridi'nde iletişimin kesilmesi, karadan, denizden ve havadan bombardımanın artmasının, "İşgalci İsrail'in, basının ve dünyanın gözünden uzakta katliam yapma niyetinin habercisi" olduğunu duyurdu.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da İsrail'in Gazze'ye saldırılarının devam etmesi halinde bölgede "her ihtimalin mümkün olacağını" söyledi.
Bölgenin kuzeyinde çatışmalar devam ediyor
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre İsrail güçleri, Gazze'nin kuzeyini topçu ateşiyle vurdu.
İsrail uçakları ise Eş-Şati ve Nuseyrat mülteci kampları ile Beyt Lahiya, Beyt Hanun ve Gazze'nin doğusundaki başka bölgelerdeki evleri hava saldırılarıyla hedef aldı.
İsrail'in yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerinin tamamen kesilmesi ve elektriğin de olmaması nedeniyle sivil savunma ekipleri ile ambulansların saldırıların olduğu bölgelere ulaşım sağlayamadığı, ölü ve yaralılarla ilgili de bilgi alınamadığı ifade edildi.
İsrail ordusu, gece boyunca abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 150 yerin hava saldırılarıyla vurulduğunu bildirirken Lübnan topraklarından İsrail'e roket atılma girişimine karşılık savaş uçaklarının Hizbullah'a ait askeri hedefleri de vurduğunu duyurdu.
Öte yandan İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusu ve İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak), gece düzenlediği hava saldırısında, Hamas'ın hava gücü komutanı İsam Ebu Rukbe ve Gazze Şehri Tugayının deniz güçleri komutanı Ratib Ebu Suheyban'ın öldürüldüğü iddia edildi.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları da İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinli sivilleri hedef almasına karşılık Zikim Askeri Üssü'nü bombaladıklarını duyurdu.
İsrail ordusu, gece boyunca Gazze'nin kuzeyinde 150 yeri vurduğunu duyurdu https://t.co/g3nlWpq9sJ pic.twitter.com/3DuXWlt6nR— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 28, 2023
İsrail, Gazze'deki hastanelerin "terör" amaçlı kullanıldığını iddia ederek boşaltılmasını istedi
İsrail ordusu, Hamas'ın Gazze'deki hastaneleri "kalkan" olarak kullandığını ileri sürerek Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerin boşaltılmasını istedi.
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı basın toplantısında "Hamas, Şifa Hastanesini terör altyapısına kalkan olarak kullanıyor. Hamas hastanelerden saldırı düzenliyor." iddiasında bulundu.
Hagari, "Tıbbi kurumlar terör amacıyla kullanıldığı zaman uluslararası hukuka göre saldırılardan korunma statülerini kaybetmekle yükümlüdürler." ifadelerini kullandı.
Hagari, İsrail'in daha önce boşatılması için uyardığı hastanelerin bunu kabul etmediğinin hatırlatıldığı bir soruya, şu yanıtı verdi:
"Biz dünyaya kırmızı bayrak sallıyoruz. Bu, hastanelerin uluslararası hukuka aykırı biçimde terör altyapısı ve Gazzelilerin canlı kalkan olarak kullanılmasına karşı bir kırmızı bayraktır."
Hamas, İsrail'in Şifa Hastanesine ilişkin iddialarını reddetti
Hamas da İsrail'in binlerce yaralı ve sivilin bulunduğu Gazze'deki Şifa Hastanesinin "terör faaliyetlerinde kullanıldığı" iddiasını reddederek saldırıların durdurulması için Birleşmiş Milletler (BM) ile Arap ve İslam ülkelerini acil müdahaleye çağırdı.
İsrail'in söylemlerinin Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesinin bombalanması suçunu doğruladığını ve bu yönde daha önceki iddialarını yalanladığı belirtilen açıklamada, "İşgal ordusunun açıklamalarında yer alan bu asılsız iddialar, suç ve tehlikeli iddialar olup binlerce hasta ve yaralının bulunduğu, 40 binden fazla kişinin barındığı merkez hastanenin hedef alınmasına zemin hazırlamaktadır." ifadeleri kullanıldı.
BM Genel Kurulu, Gazze'de acil insani ateşkes istenilen karar tasarısını kabul etti
BM Genel Kurulu, Gazze'de "acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes çağrısında bulunarak çatışmaların durdurulmasının" istendiği karar tasarısını kabul etti.
Ürdün tarafından ortaya koyulan ve Türkiye de dahil 50'ye yakın ülkenin eş sunucusu olduğu karar, 193 üyeli BM Genel Kurulunun Özel Acil Filistin oturumunda oylandı.
Karar, 45 "çekimser" ve 14 "hayır" oyuna karşı 120 oyla kabul edildi.
İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ise BM Genel Kurulu'nda alınan kararla 120 ülkenin Gazze'de acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes çağrısında bulunmasıyla ilgili olarak "alçakça çağrı" ithamında bulundu.
Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safedi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik "kara savaşı başlattığını" belirterek savaşın "gelecek yıllar için büyük boyutlarda insani felakete" yol açacağını söyledi.
Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde genel greve gidildi
Tulkerim ve Cenin şehirlerindeki tüm mağaza, market ve bankalar kepenk kapattı.
İki şehrin sokaklarında trafik akışının oldukça seyrek olduğu gözlendi.
Cenin'de İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşı protestolar devam ediyor.
Göstericiler İsrail'in suçlarını kınayan sloganlar attı, uluslararası toplumdan söz konusu saldırılara müdahale etmesini istedi.
İsrail'in şiddetli saldırıları Gazze'nin dünyayla bağlantısını koparırken Gazze'de faaliyet gösteren birçok uluslararası insani kuruluş, Gazze'deki personelleriyle bağlantılarını kaybettiklerini belirtti.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yoğunlaştırmasının ardından yüzlerce Filistinli, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Gazze ile dayanışma gösterisi düzenledi.
El-Menar Kavşağı'nda düzenlenen gösteriye katılanlar, Gazze Şeridi'yle dayanışmalarını ifade eden, saldırılara son verilmesi çağrısında bulunan ve Filistinli grupların askeri kanatlarına destek veren sloganlar attı.
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, bir grup Yahudi yerleşimci Nablus'un Es-Saviye beldesinde zeytin toplayan Filistinlilere saldırarak ateş açtı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Es-Saviye beldesinde bir Yahudi yerleşimcinin göğsünden vurduğu 40 yaşındaki Filistinli Bilal Muhammed Salih'in yaşamını yitirdiği belirtildi.
İsrail güçleri veya Yahudi yerleşimciler tarafından işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısı 111'e yükseldi.
Filistin Sağlık Bakanlığı Batı Şeria'da bu dönemdeki saldırılarda 1900'den fazla kişinin de yaralandığını açıklamıştı.
İsrail ordusu, 21 gündür yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi’ni gece gündüz bombalıyor.— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 28, 2023
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’den bu yanaki en şiddetli hava saldırılarını düzenliyor https://t.co/c8z7zoDZrB pic.twitter.com/CePkvMkAm6
Gazze Sivil Savunma Birimi: İsrail cuma gecesi Gazze'de yüzlerce binayı yerle bir etti
Sivil Savunma Biriminden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in dün gece Gazze'ye havadan, karadan ve denizden düzenlediği saldırıların çok şiddetli olduğu belirtildi.
Yıkımın büyüklüğü karşısında sivil savunma ekiplerinin yetersiz kaldığı vurgulanan açıklamada, "İsrail saldırıları bir gecede Gazze Şeridi'nde yüzlerce binayı tamamen yok etti." ifadeleri kullanıldı.
İsrail ordusu, gece boyu Gazze'nin pek çok noktasını havadan ve karadan vurmaya devam etti— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 28, 2023
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sürüyor https://t.co/g3nlWppBDb pic.twitter.com/Q5k4Yk0ILg
İsrail, Şifa ve Endonezya hastanelerinin çevresini hedef aldı
İsrail'in, gece yarısı düzenlediği hava saldırılarında Şifa ve Endonezya hastanelerinin çevresi ile Gazze Şeridi'ndeki Bureyc Mülteci Kampı'nı hedef aldığı bildirildi.
Gazze'den yayın yapan El-Aksa televizyonunun Telegram platformundaki hesabında yayınlanan haberde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik akşam başlattığı şiddetli bombardımanının gece boyu devam ettiği aktarıldı.
DSÖ: Gazze'deki personelimiz ve sağlık tesislerimizle iletişimimiz hala yok
Gazze'nin yoğun bombardıman altında kalmasına ilişkin haberlerin son derece üzücü olduğunu anlatan Ghebreyesus, "Bu durumda hastaların tahliyesi ya da güvenli barınak bulmaları mümkün görünmüyor. Elektrik kesintileri ambulansların yaralılara ulaşmasını da imkansız hale getiriyor. Personelimiz ve sağlık tesislerimizle iletişimimiz hala yok ve onların güvenliği konusunda endişeliyim." ifadelerini kullandı.
Ghebreyesus, taraflar arasında ateşkes sağlanması için baskı yapma gücüne sahip olan herkese derhal harekete geçme çağrısında bulundu.
DSÖ, İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Gazze'deki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı
Gazze'de gece boyunca yoğun bombardımanın yaşandığı belirtilen açıklamada, çatışmaların hala devam ettiğine dair haberlerin olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Sağlık çalışanları, hastalar ve siviller tamamen iletişim ve elektrik kesintisine maruz kaldı. DSÖ, acil insani ateşkes çağrısını yineliyor, çatışmanın tüm taraflarına sivilleri ve sivil altyapıyı korumak için tüm önlemleri almaları gerektiğini hatırlatıyor." ifadeleri kullanıldı.
Sağlık çalışanları, hastalar, sağlık tesisleri ve ambulanslar ile bu tesislerde barınan sivillerin de korunması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Gazze'deki Şifa ve Endonezya hastanelerinin çevresinin bombalanması ciddi anlamda endişe verici. DSÖ, hastaların hayatlarını tehlikeye atmadan hastanelerin tahliyesinin mümkün olmadığını yineliyor." değerlendirmesi yapıldı.
Gazze'deki hastanelerin, haftalardır aralıksız süren bombardımanda meydana gelen yaralanmalar nedeniyle maksimum kapasiteyle çalıştığına işaret edilen açıklamada, binlerce sivili tedavi eden hastanelerin hasta sayısındaki hızlı artışa yetişemediği belirtildi.
İsrail güçleri Batı Şeria'da düzenlediği baskında 7 Filistinliyi gözaltına aldı
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri sabah saatlerinde buldozerler eşliğinde Celezun Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.
Buldozerler, Bacis Nahle isimli Filistinliye ait 2 katlı evi, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktı. Evde yaşayan ailenin, yaklaşık 2 hafta önce yıkım ihtarı aldığı ve 2 gün önce de evi boşalttığı belirtildi.
İsrail güçleri ayrıca, başka bir eve baskın düzenleyip biri çocuk 7 Filistinliyi gözaltına aldı.
Öte yandan Batı Şeria'nın, Nablus, Tulkerim, Cenin ve Tubas kentlerinde binlerce Filistinli, Gazze'ye destek için sabah namazını meydanlarda kıldı.
Namazdan sonra Tubas ve Tulkerim'de yürüyüşler düzenlendi.
Yoğun bombardımanın sürdüğü Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri İsrail hükümetine öfkeli
İsrail dün akşam abluka altındaki Gazze’nin kuzeyi başta olmak üzere bölgeye yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı.
Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerin ailelerinin oluşturduğu Kaçırılan ve Kayıp Aileleri İnisiyatifi, İsrail ordusunun saldırılarını artırdığı Gazze'deki akrabalarının akıbeti konusunda "derin endişelerini" dile getirdi.
İsrail'in Gazze'ye yönelik yoğun bombardımanı nedeniyle ailelerin geceyi "büyük tedirginlik içinde" geçirdiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yerildi:
"Bu gece tüm gecelerin en kötüsüydü. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki büyük operasyonunun arka planında, burada tutulan ve aynı zamanda ağır bombardımana maruz kalan rehinelerin akıbetine ilişkin tam bir belirsizliğin hakim olduğu uzun bir geceydi."
Açıklamada, "sevdiklerinin akıbeti konusunda endişeli olduklarını ve İsrail hükümetinden açıklama beklediklerini" vurgulayan aileler, İsrail Savaş Kabinesi'ne şu ifadelerle tepki gösterdi:
"Savaş Kabinesi'nden hiç kimsenin, bu kara operasyonunun Gazze'de kaçırılan 229 kişinin güvenliğini tehlikeye atıp atmadığı konusunda, kaçırılanların aileleriyle görüşme ve onlara tek bir açıklama dahi yapma zahmetine girmemesi nedeniyle kaygı, hayal kırıklığı ve özellikle de büyük bir öfke duyuyoruz."
Geçen her dakikanın kendilerine "sonsuzluk" gibi geldiğini belirten esir aileleri, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Savaş Kabinesi üyelerinden derhal kendileriyle görüşmeleri talebinde bulundu.
İsrail basını da esir ailelerinin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Galant'ın kendileriyle görüşmemesi durumunda bu akşamdan itibaren protesto eylemlerine başlayacaklarını aktardı.
İsrail ordusu: Gazze'de Hamas'ın iki askeri yetkilisi öldürüldü
İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusu ve İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak), gece düzenlediği hava saldırısında, Hamas'ın hava gücü komutanı İsam Ebu Rukbe ve Gazze Şehri Tugayının deniz güçleri komutanı Ratib Ebu Suheyban'ı öldürdüğü iddia edildi.
Açıklamada, Ebu Rukbe'nin insansız hava araçları (İHA), keşif uçakları, planörler ve Hamas'ın hava savunması idaresinden sorumlu olduğu, Ebu Suheyban'ın ise 24 Ekim'de gerçekleştirilen ve İsrail Deniz Kuvvetleri tarafından engellendiği belirtilen denizden İsrail'e sızma girişimini planladığı ve komuta ettiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca Ebu Rekbe'nin, 7 Ekim'de paramotorlarla Gazze sınırından İsrail'e sızarak Gazze çevresindeki Yahudi yerleşim birimlerine düzenlenen sürpriz saldırının planlanması ve uygulanmasına katıldığı ve İsrail ordusunun mevzilerine yönelik İHA saldırılarını yönettiği öne sürüldü.
Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, ordunun Gazze'deki saldırılarının amacının, hem Hamas'ı ortadan kaldırmak hem de Gazze Şeridi'nde esir tutulan İsraillileri geri getirmek olduğunu yineledi.
Basın açıklaması yapan Hagari, "Rehineleri eve getirmek son derece önemli ulusal bir çabadır; operasyonel ve istihbari tüm faaliyetlerimiz bu hedefi gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır." dedi.
Hagari'nin rehine açıklamasının, Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin ailelerinin, ordunun Gazze'deki yoğun saldırılarının yakınlarının hayatını tehlikeye attığı konusunda hükümet ve orduya yönelik eleştirilerde bulunmasının ardından gelmesi dikkati çekti.
İsrail ordusu, daha önceki açıklamasında gece boyunca abluka altındaki Gazze'nin kuzeyinde Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugaylarına ait 150 yer altı hedefin savaş uçaklarıyla bombalandığını iddia etmişti.
İsrail ordusu Lübnan'da Hizbullah'ı hedef aldığını açıkladı
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hizbullah mensupları İsrail'e doğru roket atma girişiminde bulundu. Roketler, Suriye topraklarına düştü. İsrail savaş uçakları Hizbullah'a ait askeri noktaları vurdu.
İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.
Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.
İsrail Lübnan topraklarındaki ağaçlık ve çalılık bölgeleri yakmak istiyor
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail ordusu ve Hizbullah arasında sınırda 8 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalardaki yeni gelişmelere değinildi.
İsrail ordusunun gece boyunca sınır hattında Lübnan topraklarına doğru sürekli işaret ve aydınlatma fişekleri fırlattığı, düşen fişeklerin ağaçlık ve çalılık bölgelerde yangına yol açtığı ifade edildi.
Gerginliğin yaşandığı 120 kilometrelik sınır hattı üzerinde İsrail'e ait savaş uçakları ve insansız hava araçlarının (İHA) sürekli şekilde sorti yapmaya devam ettiği kaydedildi.
İsrail ordusu Lübnan topraklarından fırlatılan füzenin düşürüldüğünü duyurdu
İsrail ordusu, Lübnan sınırında yaşanan gelişmelere ilişkin bir açıklama yaptı.
Açıklamada, Lübnan topraklarından, İsrail ordusuna ait bir İHA'ya doğru fırlatılan füzenin düşürüldüğü, füzenin fırlatıldığı noktanın da hedef alındığı ifade edildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde ise Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı sınır üzerinde yer alan bir köyden çok güçlü patlama sesi duyulduğu belirtildi.
Haberde, patlama sesinin kaynağının, sınır bölgesinde havada infilak eden Patriot füzesine ait olduğu kaydedildi.
NNA'nın haberinde ayrıca, İsrail'e ait SİHA'ların Lübnan topraklarında yer alan Et-Tufah bölgesindeki Safi Dağı eteklerine yönelik 3 hava saldırısı düzenlediği, İsrail'in topçu atışlarıyla da Nakura ve Cel el-Alem bölgesi çevresini vurduğu belirtildi.
Kassam Tugayları: İsrail'in Zikim Askeri Üssü'nü roketlerle bombaladık
Kassam Tugayları, olaya ilişkin bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, "Siyonistlerin sivillere yönelik katliamlarına tepki olarak, Zikim Askeri Üssü roketlerle bombalandı." ifadelerine yer verildi.
Gazze'de son durum
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi.
İsrail ordusu, hava saldırılarını artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu.
Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’den bu yana havadan ve karadan en şiddetli saldırılarını düzenliyor https://t.co/c8z7zoDZrB pic.twitter.com/BYHSP2qHJD— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 28, 2023
İsrail'in Gazze'ye saldırıları
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.
İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.
Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 195'i çocuk, 1863'ü kadın olmak üzere 7 bin 703'e çıktığını, 19 bin 743 kişinin de yaralandığını duyurdu.
İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 111 Filistinlinin öldüğü, 1900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.
Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.
İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.
Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.