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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Arap ülkeleri, İsrail'in Gazze'ye dönük kara operasyonlarının yansımalarına karşı uyardı

Arap ülkeleri, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği kara saldırılarına tepki gösterdi ve bunların siviller üzerinde tehlikeli sonuçlar doğuracağına işaret etti.

İbrahim Khazen, Gülşen Topçu  | 29.10.2023 - Güncelleme : 29.10.2023
Arap ülkeleri, İsrail'in Gazze'ye dönük kara operasyonlarının yansımalarına karşı uyardı

İstanbul

Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt ve Umman ile Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze'ye karadan düzenlenecek geniş çaplı bir saldırının yol açacağı ciddi riskler ve benzeri görülmemiş insani ve güvenlik yansımalarına karşı uyarıda bulunuldu.

Açıklamada, kara harekatının kadın ve çocuk ölümleri ile yaralı sayılarında meydana getireceği artıştan dolayı endişe edildiği kaydedildi.

BAE Dışişleri Bakanlığı ise açıklamasında, İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği kara operasyonlarını kınadı ve artan askeri gerilimden ve daha fazla can kaybına yol açabilecek insani krizden duyduğu endişeyi dile getirdi.

BAE, kan dökülmesinin ve siviller ile sivil kurumların hedef alınmasının engellenmesi için acil ateşkes ilan edilmesinin gerektiğini belirtti.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği "barbarca" saldırının sürmesinden büyük endişe duyduğunu kaydetti.

Açıklamada, Gazze'yle tüm iletişimin kesildiği bir ortamda karadan düzenlenecek herhangi bir harekatın, İsrail'in Filistin halkına karşı suç işlemeye kararlı olduğunu kanıtlayacağı ifade edildi.

Umman ise İsrail'in Gazze'ye yönelik vahşi savaşında uyguladığı toplu cezalandırma politikasının, savaş suçu olduğunu aktardı.

İsrail ordusunun düzenlemeyi planladığı kara operasyonlarının, bölge ve tüm dünya ile barışın tesisi üzerinde ciddi sonuçlar doğuracağı ifade edildi.

KİK de açıklamasında, İsrail'in Gazze'ye düzenleyeceği herhangi bir kara operasyonunun siviller üzerinde tehlikeli insani yansımaları olacağını vurguladı.

Gazze'de son durum

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi.

İsrail ordusu, hava saldırılarını artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

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