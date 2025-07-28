Dolar
40.56
Euro
47.20
Altın
3,314.38
ETH/USDT
3,810.60
BTC/USDT
118,301.00
BIST 100
10,542.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kanada, Filistin meselesinde iki devletli çözüm için siyasi cesaret ve kararlılık çağrısında bulundu

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, Filistin meselesinde iki devletli çözüme destek verdiklerini belirterek, bunun için siyasi cesaret ve kararlılık gerektiğini kaydetti.

Şerife Çetin  | 28.07.2025 - Güncelleme : 28.07.2025
Kanada, Filistin meselesinde iki devletli çözüm için siyasi cesaret ve kararlılık çağrısında bulundu

New York

Anand, Birleşmiş Milletler'de (BM) Filistin meselesine barışçıl bir çözüm bulunması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansı'nda düzenledikleri çalışma grubu kapsamında konuştu.

Kanada'nın iki devletli çözümün hem Filistinliler hem de İsrailliler için kalıcı barışa giden tek uygulanabilir yol olmaya devam ettiğine inandığına dikkati çeken Anand, "Bugün buradayız çünkü bu an, siyasi cesaret ve kararlılık gerektiriyor. Birlikte durmalı ve sürdürülebilir ve adil bir çözüme götüren farklı bir yol seçmeliyiz." mesajını verdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Anand, Kanada'nın "barışın sesini güçlendiren, anlayışı teşvik eden ve ayrışmayı reddeden girişimlere" bağlı olduğunun altını çizerek, ülkesinin yerel arabuluculuk ve barış inşası çabalarını desteklediğini bildirdi.

Kanada Dışişleri Bakanı, "Kanada, sivillerin korunmasına, insani erişimin iyileştirilmesine ve Filistinliler tarafından yürütülen yeniden imar çalışmalarına öncelik vermektedir. Bu kapsamda Filistin kurumlarını güçlendirmeye yönelik dönüşümlere odaklanmaktadır." diye konuştu.

Kanada'nın sahada somut ve gerçek çözümler üretmek için ortaklarıyla birlikte çalışmaya devam edeceğini belirten Anand, "Kanada, Filistinliler ile İsraillilerin barış ve onur içinde yan yana yaşayabilecekleri bir geleceğe bağlılığını sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Orman yangınları) 1 Haziran'dan bu yana 149 şüpheli gözaltına alındı, 38 kişi tutuklandı
Ekrem İmamoğlu'nun yüksek lisans diploması iptal edildi
Muğla'da bu yıl çıkan orman yangınlarının yüzde 88'i insan kaynaklı
Bakan Kurum'dan 4 yıl önce Manavgat'ta çıkan orman yangınına ilişkin paylaşım
Bursa'daki orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında kazada hayatını kaybeden gönüllü Bolu'da defnedildi

Benzer haberler

Kanada, Filistin meselesinde iki devletli çözüm için siyasi cesaret ve kararlılık çağrısında bulundu

Kanada, Filistin meselesinde iki devletli çözüm için siyasi cesaret ve kararlılık çağrısında bulundu

Guterres: Gazze halkının dünyanın gözü önünde yok edilişi hiçbir şekilde meşrulaştırılamaz

Kolombiya, Gazze saldırılarına suç ortağı olmamak için İsrail'e kömür ihracatını durdurdu

İsrail saldırısında yaralanan Gazzeli 2 kardeş, yetersiz beslenme nedeniyle iyileşemiyor

İsrail saldırısında yaralanan Gazzeli 2 kardeş, yetersiz beslenme nedeniyle iyileşemiyor
Gazze’de gönüllü görev yapan ABD'li doktor: Hiç kimse, Gazze’deki bir insanın neler yaşadığını hayal edemez

Gazze’de gönüllü görev yapan ABD'li doktor: Hiç kimse, Gazze’deki bir insanın neler yaşadığını hayal edemez
Gazze'den dönen İngiliz doktor, İsrail'in dayattığı açlık krizinin "her dakika daha da kötüleştiğini" anlattı

Gazze'den dönen İngiliz doktor, İsrail'in dayattığı açlık krizinin "her dakika daha da kötüleştiğini" anlattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet