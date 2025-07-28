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Dünya

Guterres: Gazze halkının dünyanın gözü önünde yok edilişi hiçbir şekilde meşrulaştırılamaz

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Gazze halkının dünyanın gözü önünde yok edilişi ve açlığa mahkum edilmesi hiçbir şekilde meşrulaştırılamaz." dedi.

Şerife Çetin  | 28.07.2025 - Güncelleme : 28.07.2025
Guterres: Gazze halkının dünyanın gözü önünde yok edilişi hiçbir şekilde meşrulaştırılamaz

New York

​​​​​​​Guterres, BM'de düzenlenen Filistin meselesine barışçıl bir çözüm bulunması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ın açılışında konuştu.

Bugün "gözlerinin tamamen açık bir şekilde" önlerindeki zorlukların farkında olduklarını dile getiren Guterres, İsrail-Filistin meselesinin "umutları, diplomasiyi, sayısız kararı ve uluslararası hukuku boşa çıkararak" nesiller boyunca sürdüğünü anımsattı.

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Guterres, ihtilafın hala can almaya, gelecekleri yok etmeye ve hem bölgeyi hem de dünyayı istikrarsızlaştırmaya devam ettiğini dile getirdi.

Diğer taraftan bu ihtilafın sürmek zorunda olmadığına işaret eden BM Genel Sekreteri Guterres, "Çözüm mümkün. Bunun için siyasi irade ve cesur bir liderlik gerekiyor. Aynı zamanda bunun için gerçeğin farkında olmak gerekiyor. Gerçek şu ki bir dönüm noktasındayız. İki devletli çözüm her zamankinden daha uzak." ifadelerini kullandı.

"Gazze halkının dünyanın gözü önünde yok edilişi meşrulaştırılamaz"

Guterres, "Gazze halkının dünyanın gözü önünde yok edilişi ve açlığa mahkum edilmesi hiçbir şekilde meşrulaştırılamaz." dedi.

Gazze'de on binlerce sivilin öldürüldüğünü, işgal altındaki Filistin topraklarının parçalandığını söyleyen Guterres, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Sahadaki demografik yapının değiştirilmesi, herhangi bir inandırıcı siyasi ufkun bulunmaması ve geçen hafta Knesset'te oylanan bir bildirgede ifade edilen, işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakına yönelik destek. Açık olalım, işgal altındaki Batı Şeria'nın adım adım ilhak edilmesi yasa dışıdır. Buna son verilmelidir. Gazze'nin topyekun yıkımı kabul edilemez. Buna son verilmelidir. İki devletli çözümü sonsuza dek baltalayacak tek taraflı eylemler kabul edilemez. Buna da son verilmelidir. Bunlar münferit olaylar değildir. Orta Doğu'da barışın yapı taşlarını söken sistematik bir gerçeğin parçasıdır. Ancak tam da bu karanlık tablo nedeniyle iki devletli çözümü hayata geçirmek için daha fazlasını yapmalıyız."

"Konferans vazgeçilmez bir fırsat teşkil ediyor"

Guterres, bugünkü konferansın "nadir ve vazgeçilmez" bir fırsat teşkil ettiğini ve "iyi niyetli bir retorik alıştırmasına" dönüşmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Konferansın, işgalin sona erdirilmesine ve uygulanabilir bir iki devletli çözüm yönündeki ortak hedefin hayata geçirilmesine yönelik geri dönüşü olmayan ilerlemeyi sağlayacak bir dönüm noktası olabileceğini kaydeden Guterres, "İki devletli çözüm, uluslararası hukuka dayalı, bu Genel Kurul tarafından onaylanmış ve uluslararası toplum tarafından desteklenen tek çerçevedir." dedi.

Guterres, tüm taraflarca tanınan, bağımsız, birbirine bitişik, demokratik ve egemen iki devletin uluslararası topluma tam olarak entegre olmasını sağlayan bu çerçevenin İsrailliler ile Filistinliler arasında adil ve kalıcı bir barışa giden tek güvenilir yol olduğunu belirterek, bunun da daha geniş Orta Doğu'da barışın vazgeçilmez bir koşulu olduğunu ifade etti.

İsrail, Filistin ve diğer ülkelerin bu yolda zor kararlar almak zorunda kalacağına işaret eden BM Genel Sekreteri, "Tüm taraflardan cesur ve ilkesel bir liderlik gerekecek. Biz burada bu çabayı teşvik etmek ve desteklemek için bulunuyoruz. İsrail ve Filistin halkı ile tüm insanlık için hayati önem taşıyan bu davayı ilerletmek üzere bir araya geldiğiniz için teşekkür ederiz." dedi.

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