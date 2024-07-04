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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'de bir eve düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde bir evi bombalaması sonucu ilk belirlemelere göre 2 Filistinli öldü, 6 Filistinli yaralandı.

Mohamed Majed, Ömer Erdem  | 04.07.2024 - Güncelleme : 04.07.2024
İsrail'in Gazze'de bir eve düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı Fotoğraf: Mustafa Hassona/AA

Gazze

Gazze'deki Sivil Savunma Biriminden yapılan açıklamada, "İsrail savaş uçağının Gazze kentindeki Derec Mahallesi'nde Filistinli "Rifi" ailesine ait bir evi bombalaması sonucu ekiplerimiz 2 şehit ve 6 yaralıya ulaştı." ifadeleri kullanıldı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, saldırı, evin tamamen yerle bir olmasına ve bölgede geniş çaplı yıkıma yol açtı.

Bölge halkının da desteğiyle sivil savunma ve sağlık ekipleri, bombalanan ev ile çevresinde ölü ve yaralılara ulaşmaya çalışıyor.

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