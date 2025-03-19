İsrail'in, Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine düzenlediği saldırılarda en az 7 kişi öldü
İsrail ordusunun ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine düzenlediği saldırılarda en az 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Gazze
AA muhabirinin verdiği bilgiye göre, İsrail ordusunun Ebu Avvad ailesinin Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentindeki El-Aksa Şehitleri Hastanesi yakınında bulunan evine düzenlediği hava saldırısında 4 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
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Görgü tanıklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre de İsrail'in Han Yunus'a bağlı El-Karara kasabasında bir eve düzenlediği hava saldırısında iki Filistinli hayatını kaybetti, bazı kişiler yaralandı.
İsrail'in Han Yunus'un orta kesimine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda ise 1 kişi öldü.
Ateşkesi bozan İsrail, Gazze’de çadırlara saldırdı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) March 19, 2025
• İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’ta çadırlarda kalan Filistinlilere saldırdı
• Saldırıda, aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişi yaralandı ve hayatını kaybetti
• Yaralılar ve… pic.twitter.com/QGmyFaE9WF
İsrail'in Gazze şehrindeki Göz Hastanesi yakınlarında sivilleri ve Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampında yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırını bombalaması sonucu da hayatını kaybedenler ve yaralananlar oldu.
İsrail'e ait bir İHA'nın, Han Yunus'taki balıkçı limanında bulunan balıkçı teknelerini bombalaması sonucu ise bazı tekneler yandı.
Sağlık yetkilileri de İsrail'e ait bir İHA'nın Han Yunus'un doğusundaki Beni Süheyla kavşağını füze ile hedef alması sonucu bazı Filistinlilerin yaralandığını bildirdi.
— İlk bombardımanın ardından eve geri döndük. İkinci kez bombaladılar. Komşularımızdan şehit olanlar oldu— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) March 18, 2025
— Roket buraya düştü. İnsanlar burada şehit oldu. Biz ise Allah’a şükrediyoruz, O’nun takdiri ve lütfu sayesinde kurtulduk
— Bu, ramazan ayı. Hayır ve bereket ayı. Allah,… pic.twitter.com/1e8mKVvEKl
İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze Şehri'ne düzenlediği hava saldırısında yaralanan çok sayıda kişi Arap Baptist Hastanesi'ne getirildi.
Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda bir binaya İHA ile saldırı düzenleyen İsrail ordusu, Beyt Hanun'un doğusundaki bazı bölgeleri de topçu ateşiyle hedef aldı, saldırılarda ilk belirlemelere göre ölen ve yaralanan olmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.