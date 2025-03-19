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Dünya

Hamas: Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un teklifini reddetmedik

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze'de ateşkes konusundaki teklifini reddetmediklerini belirtti.

Jomaa Younis, Hamdi Yıldız  | 19.03.2025 - Güncelleme : 19.03.2025
Hamas: Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un teklifini reddetmedik

Gazze

Hamas Sözcüsü Abdullatif El-Kanu yaptığı yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yapılan anlaşmanın başarısız kılınması için Gazze Şeridi'ne yeniden saldırı başlattığını hatırlattı.

Hamas'ın Witkoff'un esir takasına ilişkin sunduğu teklifi reddetmediğini vurgulayan Kanu, "Hareket arabulucularla sürekli temas halinde olup, saldırganlığın durdurulması ve ablukanın kaldırılması yönündeki önerilere karşı sorumlu ve olumlu bir yaklaşım sergiliyor. İşgalciler geçişleri kapattı, kuşatmayı sıkılaştırdı, yardımların girişini engelledi ve anlaşmayı bozup savaşı yeniden başlatmak amacıyla müzakerelerin ikinci aşamasını reddetti" ifadelerini kullandı.

Hamas, ABD vatandaşlığı da bulunan hayattaki İsrail askeri Edan Alexander ile ABD-İsrail vatandaşı 4 kişinin naaşının teslim edilmesi yönündeki teklife olumlu yanıt vermesine rağmen Witkoff, bu cevabı "kabul edilemez" olarak nitelemişti.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

Gazze Şeridi’ne 18 Mart sabahı düzenlenen hava saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk en az 400 kişi hayatını kaybetti, 500’ün üzerinde Filistinli yaralandı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla başlatıldığı ifade edildi.

Ateşkesi bozan İsrail, Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımını yeniden başlattığını" açıkladı.

Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin aileleri, ateşkesi bozan Netanyahu hükümetini "esirlerden vazgeçmekle" suçlayarak hükümetin savaşı yeniden başlatmasına esirleri geri getirmeyi gerekçe göstermesinin “tam bir aldatmaca olduğunu” belirtti.

İsrail'deki muhalefet partileri de Başbakan Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alma gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde, saldırıların yeniden başladığına dikkati çekti.

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